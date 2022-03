Lea Un nuovo giorno, finale di stagione/ Colpo di scena, Marco diventerà padre?

Finale di stagione per Lea Un nuovo giorno, la fiction Rai con Anna Valle e Giorgio Pasotti che racconta le vicende di Lea, un’infermiera specializzata che torna al proprio lavoro dopo un anno di aspettativa. Anche questa sera andranno in onda due episodi il penultimo episodio di questa stagione è intitolato “Segreti di Famiglia” in cui la protagonista e il suo ex marito vedranno respinta dal giudice la richiesta di affidamento del piccolo Koljia.

Un nuovo piccolo ospite, Tommaso arriverà in ospedale e avrà necessità di un trapianto di midollo osseo, così i medici nel rivolgersi ai genitori scopriranno che la mamma del piccolo Tommaso riserba un segreto nei confronti di suo marito: il figlio non è suo.

Lea Un nuovo giorno: colpo di scena tra Lea e Marco

Oltre alle mille peripezie che accadranno all’interno dell’ospedale negli ultimi due episodi di Lea – Un nuovo giorno, i due sembrano aver trovato finalmente la chiave per vivere il loro rapporto in tutta serenità fino a quando a causa di un disguido il rapporto tra i due non peggiorerà nuovamente.

La prima stagione si concluderà con Lea e Marco nuovamente lontani. Marco teme davvero di perdere la sua ex moglie e Arturo, desolato per la sua situazione sentimentale decide è pronto a partire per una tournée accanto ad un cantante famoso. Intanto, Lea e Anna avranno modo di parlarsi e di fare chiarezza tra di loro. Tutto prenderà una nuova piega quando, un colpo di scena, porterà i due ex coniugi a fare chiarezza, rimettendo tutto nuovamente in discussione.

