Lea Vergine morta a 82 anni/ A 24 ore dal decesso di Enzo Mari, se ne va la moglie

Lea Vergine è morta, aveva 82 anni ed era una stimatissima critica d’arte. Il destino ha voluto che la curatrice venisse a mancare solamente 24 ore dopo il marito, Enzo Mari, designer di spicco deceduto ieri, lunedì 19 ottobre 2020. Nata a Napoli nel 1938, Lea Vergine, al secolo Lea Buoncristiano, viene considerata all’unanimità come una delle figure più importanti dell’arte negli ultimi 50 anni, anche e soprattutto per via del fatto che è riuscita a dare risalto alle figure femminili in un mondo, quello dei critici d’arte, dominato quasi esclusivamente dal sesso maschile. Numerose le opere realizzate da Lea, fra cui forse quella più famosa, il saggio del 1974 “Il corpo come linguaggio”, in cui venivano esternati i suoi studi sulla fisicità e l’azione performativa nell’arte, come ricorda Artribune.it. La conoscenza con Enzo Mari avvenne negli anni ’60, e i due decisero di sposarsi giovanissimi (era il 1978) resistendo e poi rafforzandosi nel tempo, rimanendo legati fino all’ultimo respiro.

LEA VERGINE: “L’ARTE NON E’ NECESSARIA”

Nel corso della carriera Lea Vergine ha dato vita a studi che sono divenute delle vere e proprie pietre miliari per l’arte, come quelli sulla Body Art e a riguardo si ricordano “Body art e storie simili (2000, Skira)”, “Ininterrotti transiti (2001, Rizzoli)”, e ancora “L’arte non è faccenda di persone perbene. Conversazione con Chiara Gatti (Rizzoli, 2016), fino ad arrivare a “Necessario è solo il superfluo” e “Sartoria editoriale”. Curioso, ricorda ancora Artribune.it, come Lea Vergine definisse l’arte un qualcosa di non necessario: “L’arte non è necessaria – diceva spesso – È il superfluo. E quello che ci serve per essere un po’ felici o meno infelici è il superfluo. Non può utilizzarla, l’arte, nella vita. ‘Arte e vita’ sì, nel senso che ti ci dedichi a quella cosa, ma non è che l’arte ti possa aiutare. Costituisce un rifugio, una difesa. In questo senso è come una benzodiazepina”.



