Leader Isola dei Famosi 2024, prova del fuoco/ Clamoroso ‘ex aequo’, i naufraghi incoronano Greta Zuccarello!

Greta Zuccarello è la prima leader dell’Isola dei Famosi 2024

Si è da poco consumata una delle sfide più iconiche della storia del reality: la prova del fuoco. Faccia a faccia tra Greta Zuccarello e Artur Dainese per conquistare la vittoria della prima prova leader dell’Isola dei Famosi 2024. Chiaramente, gli ambiti benefici dell’eletto passeranno per il sudore e il calore incalzante che anima la contesa ed entrambi i naufraghi si sono messi in evidenza per eccelse doti di resistenza.

Ha aperto le danze Artur Dainese; fin dai primi attimi è sembrato sofferente, con la fiamma della prova del fuoco sempre più vicina e incandescente. Nonostante tutto, il naufrago è riuscito a raggiungere la soglia massima della sfida, ovvero 3 minuti e 8 secondi. La palla è dunque passata a Greta Zuccarello che ha letteralmente spiazzato tutti: sguardo glaciale, assenza di smorfie di dolore e sofferenza. Il risultato? Un clamoroso ex aequo; anche la ballerina ha raggiunto la soglia massima prevista per sicurezza. Sono stati dunque i compagni d’avventura a scegliere tra i due vincitori, con un plebiscito in favore di Greta Zuccarello! (agg. Valerio Beck)

Isola dei Famosi 2024, prova leader: Artur Dainese conquista il secondo round

Come si dice in questi casi: altro giro altra corsa! Il gong sancisce la partenza del secondo round della prova leader de L’Isola dei Famosi 2024. I naufraghi partono all’arrembaggio per accaparrarsi il prima possibile le tre zavorre puntando a suonare la campana al traguardo. Peccato però che per qualcuno la prima sfida si rivela più ardua del previsto.

Joe Bastianich non è riuscito nemmeno a superare il primo step della prova leader de L’Isola dei Famosi 2024. Il tronco è sembrato insormontabile, bloccandolo letteralmente al punto di partenza. Vicino alla prestazione di Greta Zuccarello è stato invece Artur Dainese. Il modello di origini ucraine è andato veloce come un razzo verso il traguardo, aggiudicandosi il secondo round della prova leader. Proprio con la compagna d’avventura si cimenterà dunque nella sfida di resistenza più celebre del reality: la prova del fuoco! (agg. Valerio Beck)

Isola dei Famosi 2024, è già tempo di competere: via alla prima prova leader

L’avventura dell’Isola dei Famosi 2024 è ufficialmente partita; tutti i naufraghi hanno iniziato a prendere familiarità con lo spazio incontaminato che li circonda e, senza nemmeno il tempo di abituarsi, sono già chiamati a cimentarsi con la prima prova leader. Il gruppo è stato diviso in due schieramenti, le donne contro gli uomini; 2 round che vedranno i rispettivi vincitori scontrarsi per l’ambito titolo.

Il primo round della prova leader dell’Isola dei Famosi 2024 ha visto protagoniste le naufraghe. Un percorso ad ostacoli con l’obiettivo di mettere le mani su tre zavorre da portare al traguardo; il tutto passando attraverso pozzanghere di fango, reti e strutture in legno.

Greta Zuccarello conquista il primo round della prova leader de L’Isola dei Famosi 2024

Tra le concorrenti dell’Isola dei Famosi più in difficoltà con la prova leader è da menzionare Matilde Brandi; sono certamente le prime fatiche ed è lecito che, cimentarsi con tali ostacoli, possa risultare ostico senza un degno allenamento. Opposta invece la prestazione di Greta Zuccarello, letteralmente on fire!

Greta Zuccarello è riuscita a distanziare le contendenti nel primo round della prova leader mettendo in evidenza una tenuta fisica invidiabile. In pochi minuti è riuscita a mettere mano sulle zavorre conquistando vittoriosa il traguardo. Per lei è dunque scoccata l’ora di scoprire il vincitore della seconda sfida che vedrà protagonisti i naufraghi, così da scoprire chi dovrà affrontare allo scontro finale.

