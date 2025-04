FUNERALI PAPA FRANCESCO: I LEADER MONDIALI PRESENTI

Oltre 200mila fedeli e pellegrini provenienti da tutto il mondo sono previsti in piazza San Pietro per i funerali Papa Francesco, ma sono attesi anche leader di tutto il mondo, o quasi. Anche se Bergoglio voleva “alleggerire” il rito, il sagrato sarà comunque affollato, ma il rebus dei posti almeno è stato risolto seguendo il protocollo. In prima fila ci sarà l’Italia, al suo fianco l’Argentina, a seguire tutti gli altri Paesi, ma seguendo un ordine in lingua francese, quella della diplomazia.

Alla sinistra del feretro, dunque, ci sarà il Capo dello Stato italiano Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, poi coloro che rappresentano Camera e Senato, rispettivamente Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Prevista anche la presenza del presidente della Consulta, Giovanni Amoroso, e del ministro degli Esteri, nonché vicepremier, Antonio Tajani. Il protocollo prevede che ci sia subito dopo Javier Milei, che è presidente del Paese d’origine di Bergoglio. Insieme al leader dell’Argentina dovrebbe esserci la sorella, sua segretaria generale.

FUNERALI PAPA FRANCESCO, REALI E DELEGAZIONI

In prima fila sono previsti anche i sovrani di religione cattolica, quindi le famiglie reali di Spagna, Belgio, Monaco, Malta, con i sovrani non cattolici, come le famiglie reali di Svezia, Regno Unito e Norvegia. Non ci saranno Re Carlo e Harald V, al loro posto gli eredi William e Haakon.

Numeri alla mano e tenendo conto di una situazione in evoluzione, sono 10 i rappresentanti delle famiglie reali, 50 i capi di Stato e governo, quindi sono attese 130 delegazioni sulle 170 previste per i funerali Papa Francesco, ma è un numero suscettibile di modifiche, visto che nelle ultime ore si sono aggiunti ulteriori annunci. Comunque, tra i primi posti anche Antonio Guterres (Onu) e gli esponenti dell’Ue, come Ursula von der Leyen, Roberta Metsola e Antonio Costa.

TRUMP CON MACRON, I CASI RUSSIA E ISRAELE

In base al sistema applicato per l’ordine dei posti dei funerali Papa Francesco, che segue appunto la lingua diplomatica, il presidente Usa Donald Trump dovrebbe essere relativamente vicino a quello francese Emmanuel Macron, di sicuro non a Volodymyr Zelensky. Sembrava certa la sua presenza, che però nel pomeriggio di venerdì l’ha messa in dubbio, parlando di importanti “incontri militari” in Ucraina. Ma ha assicurato che, in caso di sua assenza, il suo Paese sarebbe rappresentato adeguatamente, infatti saranno presenti sua moglie e il ministro degli Esteri.

Non ci sarà Vladimir Putin, tra i grandi assenti, ma si tratta di una scelta inevitabile, visto che il presidente della Russia rischierebbe l’arresto per il mandato emesso dalla Corte penale internazionale. Ma ci sarà la ministra della Cultura Olga Ljubimova.

Invece, per gli Usa ci sono “due” presidenti, visto che è prevista anche la presidenza dell’ex leader, Joe Biden. Nessuna partecipazione da parte della Cina, a differenza di Israele che ha deciso di mandare l’ambasciatore presso la Santa Sede, dopo giorni di polemiche per il silenzio del premier Benjamin Netanyahu e la decisione di cancellare il messaggio di cordoglio dai social. Per Taiwan dovrebbe esserci l’ex premier Chen Chien Jen, che ha incontrato 6 volte Bergoglio. C’è poi una zona ecclesiastica per i funerali Papa Francesco, con cardinali e patriarchi delle Chiese orientali.

IL MURALES SULLA “LISTA DEGLI INVITATI”

Sugli invitati ai funerali Papa Francesco è stato anche realizzato un murales apparso nei giorni scorsi vicino Città del Vaticano: l’opera è stata realizzata dalla street artist Laika, che ha raffigurato Bergoglio che osserva dal cielo una lista. Si tratta proprio di quella di coloro che parteciperanno al funerale, su cui si chiede chi li abbia invitati. Nella lista compaiono i nomi di coloro che per le loro politiche sono apparsi in contrasto con le idee di Francesco: da Trump a Milei, passando per Von der Leyen.

FUNERALI PAPA FRANCESCO, IL DRESS CODE

Tutti coloro che parteciperanno ai funerali Papa Francesco dovranno rispettare alcune regole che riguardano il cosiddetto codice di abbigliamento. Gli uomini devono inossare abiti da giorno scuri, quindi camica bianca con cravatta nera, o in generale appunto colori scuri. Niente ornamenti sulle giacche, si richiede sobrietà anche per quanto riguarda orologi, bracciali e anelli, bracciali.

Lo stesso vale per le donne, per le quali è previsto abito o tailleur nero, con eventuale orlo della gonna che deve superare il ginocchio, maniche lunghe (almeno a tre quarti), scarpe chiuse e nere, tacco basso, calze nere o molto velate. Il codice in questione prevede l’utilizzo di un velo di pizzo nero o una veletta non vistosa, ma non è obbligatorio. Infine, gli unici gioielli consentiti per le donne sono una collana di perle a unico filo.