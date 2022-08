Leader partiti, Meeting Rimini 2022/ Diretta video: Meloni, Salvini, Letta, Di Maio

“NELLA DIVERSITÀ, PER IL BENE COMUNE”: L’INCONTRO CON I LEADER DEI PARTITI, DA MELONI A SALVINI CON LETTA, DI MAIO, LUPI, TAJANI E ROSATO

Per il secondo anno consecutivo al Meeting di Rimini l’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà organizza un incontro con tutti i più importanti leader politici del momento: per l’edizione 2022 il convegno dal kilo “Nella diversità, per il bene comune” assume un’importanza anche maggiore visto che tra poco più di un mese le Elezioni Politiche ridisegneranno il futuro politico del Paese con nuovo Governo e Parlamento. Per poter partecipare in presenza qui trovate tutte le informazioni dettagliate (inizio alle ore 12 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3), se invece partecipate da remoto il collegamento avrà inizio dalle ore 12 in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting Rimini, su SkyTG24, Rai News24, CorriereTv, RepubblicaTv, Askanews.

All’incontro organizzato in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, partecipano: Luigi Di Maio, Capo Politico di Impegno Civico; Enrico Letta, Segretario Nazionale del Partito Democratico; Maurizio Lupi, Capo politico Noi Moderati, Presidente Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Giorgia Meloni, Presidente Nazionale di Fratelli d’Italia; Ettore Rosato, Presidente Nazionale di Italia Viva; Matteo Salvini, Segretario Federale della Lega; Antonio Tajani, Vicepresidente di Forza Italia. Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Modera Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera.

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO STREAMING INCONTRO CON I LEADER AD UN MESE DALLE ELEZIONI

Ad un mese dalle Elezioni, in piena campagna elettorale, la sfida al Meeting Rimini 2022 è di quelle dirimenti: affrontare un dibattito con i principali leader che si sfideranno al voto il 25 settembre con il tema più “alto” possibile in politica, la difesa del bene comune. E farlo – come avvenuto un anno fa – senza i consueti toni dello scontro ma con la possibilità di far emergere, per l’appunto, la “diversità per il bene comune”. Lavoro, Sussidiarietà, educazione sono i tre cardini scelti dall’Intergruppo e dal Meeting Rimini 2022 per far dialogare i politici giunti in Fiera Nuova.

Questi tre sono i fattori «essenziali del bene comune saranno al centro di questo incontro con i responsabili dei partiti che sono impegnati nell’Intergruppo»: nell’incontro centrale della quarta giornata al Meeting di Rimini si affronterà la diversità delle posizioni dei singoli partiti come ulteriore possibilità di un approfondimento, oltre che un arricchimento del dibattito democratico. La passione della politica al servizio dei cittadini, al servizio di quella passione per il bene comune che richiama anche il titolo del Meeting di quest’anno.

GUARDA QUI SOTTO LA DIRETTA STREAMING VIDEO LETTA, SALVINI, MELONI E TAJANI AL MEETING DI RIMINI 2022

