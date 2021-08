Leah Monroe, chi è fidanzata Tammy Abraham/ Quello “scontro” con Tuchel al Chelsea…

Leah Monroe è pronta a trasferirsi a Roma insieme al compagno Tammy Abraham, fresco acquisto del club giallorosso. Lui l’erede di Edin Dzeko: la sua sfida è anche quella di non farlo rimpiangere ai tifosi. Quella personale è, invece, riscattarsi dopo un’annata complicata. Abraham ha, infatti, avuto un rapporto complicato con Tuchel al Chelsea e Leah Monroe ci ha messo anche del suo. La bellissima fidanzata, modella in ascesa che saprà farsi apprezzare anche in Italia, fece discutere nel Regno Unito perché scatenò una vera e propria “tempesta mediatica” quando l’allenatore del Chelsea escluse Abraham prima della finale di Fa Cup contro il Leicester, persa peraltro dai Blues.

“Come diavolo si fa a prendere la decisione di lasciare il tuo miglior marcatore fuori dai convocati per la finale? Addirittura, la stessa persona che ha segnato alcuni dei gol che ti hanno dato la possibilità di giocarti il trofeo. Non riesco a capire che senso abbia. Nemmeno la panchina? Mi state prendendo in giro!”, scrisse su Instagram la fidanzata di Abraham.

LEAH MONROE, PROROMPENTE FIDANZATA DI ABRAHAM

Un attacco diretto quello di Leah Monroe, che poi corse ai ripari cancellandolo. Ma sui social restò il tempo necessario per uno screenshot che cominciò a circolare, creando ancora più attriti tra il fidanzato Tammy Abraham e Tuchel. Dalla bellezza disarmante, la modella ha mostrato un carattere difficile da gestire. Il timore dei tifosi della Roma è che possa creare dei problemi nello spogliatoio, ma non è detto che ciò accada, anche in virtù della presenza di José Mourinho, che sa come gestire personalità forti, avendola soprattutto lui.

Ma l’esperienza nella Città Eterna potrebbe risparmiare problemi ad Abraham e alla fidanzata Leah Monroe, è quello che sperano tutti i tifosi della Roma, pronti a sostenerlo dopo la partenza di Dzeko. Nel frattempo, Lady Abraham li ha conquistati con le sue foto a dir poco “esplosive”. Sui social, dunque, ha già richiamato l’attenzione su di sé, in campo dovrà farlo lo storico compagno.



