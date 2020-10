Leah Pruett, incidente a 420 km/h/ Video: dragster in volo poi si spezza in due

La pilota americana di dragster, Leah Pruett, è stata vittima di un incidente pauroso quanto spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenza per la stessa guidatrice. L’episodio è avvenuto negli scorsi giorni in occasione di una gara del World Wide Technology Raceway, un campionato di gare di accelerazione in cui bolidi sovrumani si sfidano a velocità pazzesche su breve distanza. Leah Pruett si era presentata ai nastri di partenza contro Tony Schumacher, e a pochi metri dal via, quando la sua auto aveva già raggiunto la velocità di 420 chilometri all’ora, ha preso il volo, per poi ricadere a terra e spezzarsi in due. Incredibilmente la 32enne californiana è uscita dal bolide praticamente senza neanche un graffio, come ha poi spiegato la stessa successivamente ad un’intervista a Nhra.com: “Ho una distorsione alla parte bassa della schiena e alcuni lividi – le sue parole – farò un po’ di fisioterapia per accelerare il processo di recupero della schiena, ma va tutto bene. Non potrei davvero chiedere di meglio”.

LEAH PRUETT: “HO NOTATO QUALCOSA DI STRANO NELLA GUIDABILITÀ…”

Leah Pruett si ricorda tutto del suo incidente stradale: “Eravamo dritti sulla corsia di destra – ha proseguito nel suo racconto – e sono decollata; pensavo di avere un decollo controllato ma la macchina ha iniziato a muoversi a sinistra e di solito si muove mai a sinistra in anticipo. Quando sono arrivata a 100-150 piedi, stavo guidando verso destra ma immediatamente dopo mi ha “sparato” a sinistra e ricordo di aver pensato: “Questa corsa è molto strana, ma sono delle eliminazioni e andiamo”. , ma la guidabilità… da lì ho subito capito che qualcosa non stesse funzionando”. Leah Pruett è uno dei piloti migliori del campionato NHRA Camping World Top Fuel, ed è poi passata alla Mopar Express Lane NHRA Midwest Nationals, dove attualmente si trova al secondo posto in classifica. Sembra che la causa del suo incidente sia stata un guasto del telaio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA