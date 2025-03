Leandro Amato, chi è l’attore e compagno di Vanessa Gravina

Vanessa Gravina sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. L’attrice vanta una ricca carriera tra cinema, televisione e teatro, cosa sappiamo invece della sua vita privata? In passato ha avuto una lunga relazione con l’attore Edoardo Siravo, seguita da una decennale storia d’amore con l’ex marito Domenico Pimpinella, manager e direttore generale dell’ENPAM; la coppia si è sposata nel 2015 dopo alcuni anni di fidanzamento, per poi separarsi nel 2021.

Mara Favro, l'ipotesi sul luogo del misterioso selfie prima della scomparsa/ Quella strana fotografia...

Ora, invece, il cuore dell’attrice batte per il nuovo compagno Leandro Amato, anche lui appartenente al mondo della recitazione essendo un attore al cinema e in televisione. Già nel 2023, due anni dopo il divorzio dall’ex marito, Vanessa Gravina raccontava in un’intervista a Confidenze di aver trovato un nuovo amore, pur non nominandolo: “Ho mantenuto il riserbo fino a ora, ma sì, lo confesso: sono innamoratissima. Però, di lui rivelo solo che è del mio ambiente“.

Pierina Paganelli, Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento/ 4 minuti di "buco" dopo ritrovamento corpo

Vanessa Gravina e Leandro Amato: il nuovo amore dell’attrice dopo il precedente divorzio

Alla fine Vanessa Gravina e il compagno Leandro Amato sono usciti allo scoperto e, l’anno scorso, hanno anche condiviso il set in occasione del film di Claudio Rossi Massimi Come ogni mattina, mediometraggio di cui sono entrambi protagonisti. “C’è un bel sentimento in ballo – aveva raccontato l’attrice in un’intervista al settimanale Oggi, parlando del collega – Sicuramente è un bellissimo regalo che la vita mi ha fatto dopo un periodo di grandi difficoltà e dolore, tra cui un divorzio dopo dieci anni di una storia molto importante“.

Domenico Pimpinella, chi è l'ex marito di Vanessa Gravina/ "Quando un percorso si è esaurito..."

In occasione di quell’intervista, parlando sempre del compagno Leandro Amato con cui ha instaurato una storia d’amore, ha anche raccontato: “Lui ha girato dopo essere uscito da un intervento molto importante e delicato alle gambe. Aveva cominciato a camminare da qualche giorno con le stampelle per cui nel mio sguardo c’è sì amore, ma anche ammirazione per quello che riusciva a fare“.