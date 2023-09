Leandro, chi è il fratello di Anita Olivieri?/ “Lui è la mia vita, c’è sempre”: emozione al Grande Fratello

Fratello Anita Olivieri: le parole della concorrente del Grande Fratello 2023

Anita Olivieri si ritrova nel giardino della casa del Grande Fratello 2023 insieme a Letizia e due ragazze approfittano del momento di tranquillità per raccontarsi. Letizia, curiosa di scoprire qualcosa in più della vita di Anita, le chiede che tipo di rapporto abbia con il fratello emozionandosi dopo la risposta della Olivieri. “Mio fratello è la mia vita”, spiega la 26enne romana che racconta di avere un rapporto splendido con il fratello che è più grande di lei. “Ha 29 anni”, dice ancora Anita che pensando al futuro, ammette di sentirsi più tranquilla sapendo che, qualunque cosa accadrà, ci sarà sempre il fratello con cui condividere tutto.

Le parole di Anita toccano profondamente Letizia che, essendo figlia unica, non nasconde di soffrire la mancanza di una sorella o di un fratello con cui condividere gioie e dolori anche se ci possono essere dei litigi.

Il legame di Anita Olivieri con la famiglia

Anita Olivieri ha un rapporto speciale non solo con il fratello Leandro, ma anche con la madre e la nonna che rappresentano, per lei, due punti fermi della sua vita. Di loro ha parlato nel video di presentazione realizzato per il Grande Fratello non nascondendo di aver provato a prendere il meglio da entrambe.

“Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, due poli opposti. Mia madre mi ha trasmesso il modo rigido di vedere le cose nella vita, che per avere grandi risultati bisogna fare grandi sacrifici. La più pazza di tutti è mia nonna, un’anima libera, infatti la invidio molto da questo punto di vista”, le parole della gieffina.

