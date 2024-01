Leandro Olivieri, chi è il fratello di Anita/ Sorpresa al Grande Fratello, lei: “Il migliore del mondo”

Leandro Olivieri, chi è il fratello di Anita del Grande Fratello 2023

C’è una persona speciale e molto importante nella vita di Anita Olivieri. La concorrente del Grande Fratello 2023, infatti, ha un rapporto davvero speciale con il fratello Leandro di cui parla spesso durante le sue chiacchierate in casa e di cui sente fortemente la mancanza. Per Anita, tuttavia, è arrivato il momento di colmare tale mancanza riabbracciando finalmente il fratello. Leandro è il fratello maggiore di Anita e i due sono molto legati non sono tra loro, ma anche ai genitori. Nonostante la partecipazione della sorella al Grande Fratello, Leandro Olivieri non si è mai esposto e anche sui social ha sempre evitato di pubblicare contenuti dedicati alla sorella.

Nel corso della trentunesima puntata del Grande Fratello 2023, per Anita e Leandro è arrivato il momento di riabbracciarsi e raccontarsi ciò che non hanno potuto raccontarsi negli ultimi quattro mesi.

Anita Olivieri e le parole speciali per il fratello Leandro

Anita Olivieri non ha mai nascosto il grande amore per il fratello Leandro di cui ha parlato spesso con i suoi coinquilini. Ancor prima di varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà, Anita si era lasciata andare sui social scrivendo delle parole davvero speciali per il fratello.

“Con lui ho sempre fatto la dura, ma l’amore per un fratello, soprattutto se si chiama Leandro, è inspiegabile a parole. Sei la persona migliore del mondo, e io posso solo che prendere esempio da te. Già lo sapevo, ma oggi mi hai dimostrato che, distanza, soldi, tempo, non sono niente quando ami una persona. So i sacrifici che hai fatto per venire e li apprezzo così tanto che oggi solo le lacrime potevano parlare per me. Non me lo aspettavo davvero. Ci avevo pensato ma realizzando l’infattibilità della cosa lo avevo accettato. Quando ti ho visto oggi ho capito quanta fortuna ci fosse nella mia vita”, le parole della gieffina.

