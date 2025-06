Il Napoli sogna in grande: contatti per Leao e promesse di mercato a Conte per convincerlo a restare, con De Bruyne già in arrivo. Ipotesi scambio per placare Allegri.

In un’estate che si preannuncia bollente, il calciomercato italiano potrebbe essere sconvolto da un’operazione di proporzioni clamorose. Il Napoli, deciso a restare ai vertici e difendere lo scudetto, non vuole lasciare nulla al caso.

Aurelio De Laurentiis, che più volte ha ribadito di voler costruire una squadra all’altezza delle ambizioni, ha preso di petto la situazione. Vuole tenersi stretto Antonio Conte, e per farlo è pronto a sparigliare le carte sul tavolo della Serie A con colpi che non passano inosservati.

Scambio con il MIlan per Leao

Dopo aver messo in cassaforte il sì di Kevin De Bruyne — un’operazione che sembrava fantamercato solo fino a qualche mese fa — il presidente azzurro punta dritto verso un altro nome che da solo basterebbe ad accendere l’entusiasmo dei tifosi. I contatti tra il Napoli e Rafael Leao ci sono stati, e non sono stati semplici sondaggi. Si tratta di una manovra concreta, difficile certo, ma tutt’altro che impossibile se si considerano le promesse fatte da De Laurentiis al tecnico salentino. L’idea è chiara: consegnare a Conte un attacco devastante, capace di fare la differenza in Italia e in Europa.

Leao però è tutt’altro che in uscita. Il Milan riparte da Max Allegri e il portoghese è considerato uno dei pilastri del nuovo progetto. Allegri lo ha messo subito al centro del suo disegno tattico, consapevole che perdere un giocatore del genere significherebbe partire in salita. Però, come spesso accade nel mercato, tutto dipende dalle contropartite. E in questo caso un nome sembra poter accendere la trattativa: Amir Rrahmani.

Il difensore kosovaro, reduce da stagioni solide e da un rendimento costante in maglia azzurra, rappresenta quel profilo di affidabilità ed esperienza che Allegri vuole per ricostruire una difesa spesso traballante. Il Milan, che ha visto alternarsi troppi centrali senza mai trovare stabilità, potrebbe considerare lo scambio solo se accompagnato da una robusta offerta economica. Perché Leao non è un giocatore da valutare solo sul piano tecnico, ma è anche un simbolo, un’icona per i tifosi rossoneri.

Senza ombra di dubbio, l’idea di vedere Leao al Maradona fa già sognare i tifosi del Napoli. Sarebbe un segnale fortissimo, uno di quei colpi che cambiano il volto di una stagione ancora prima che inizi. Conte osserva, riflette, ma la sensazione è che con promesse del genere la sua permanenza in azzurro non sia più solo una possibilità. De Laurentiis ha messo il piede sull’acceleratore. Ora tocca al Milan decidere se reggere l’urto o aprire a un’operazione destinata a far discutere.