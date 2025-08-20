L'accordo Leapmotor e Stellantis sembrerebbe aver garantito un record di vendite.

Da quando Stellantis ha puntato su Leapmotor, la sfida sembra esser stata vinta. Il costruttore di automobili cinesi in questa fase del 2025 sta dimostrando un trend in controtendenza: più vendite di veicoli elettrici rispetto ai competitors.

Nei primi sei mesi di quest’anno la società cinese ha registrato ricavi vicini ai 4 milioni di euro, corrispondenti nella valuta locale in 2,2 miliardi di yuan. Un risultato inaspettato e gratificante, specialmente se confrontato all’anno prima dove si era manifestata una perdita di 260 milioni di euro.

Auto elettriche 2025/ Record di vendita in UE inaspettato: i motivi

Leapmotor e Stellantis verso il successo

Grazie a questo incremento di vendite di Leapmotor, la cui società Stellantis detiene una quota grazie alla recente partnership, ha un nuovo obiettivo: vendere 500.000 unità entro la fine dell’anno 2025.

Il successo della joint venture non è limitato alla sola Cina, infatti anche in Europa il gruppo sta ottenendo dei risultati incredibili: 8.311€ di veicoli elettrici venduti rispetto alle sole 163 del medesimo periodo del 2024.

Decreto ex Ilva/ Pacchetto Cgis esteso: ecco a chi

Il modello più commercializzato è la T03, un’auto molto compatta ma soprattutto economica.

Una strategia di successo

Da quando Leapmotor Internazional è nata, nonché 10 anni fa, la società ha vissuto un’era terrificante. Le perdite economiche avevano creato uno squilibrio non indifferente, portando una crisi collettiva.

Poi però, la società quotata da Stellantis ha adottato una nuova strategia che ha favorito la crescita attuale: autoprodurre i componenti per ammortizzare le spese vive.

Oggi la società cinese realizzare ciascun pezzo da sé, ad eccezione delle batterie, che restano le uniche provenienti da fornitori esterni.

LAVORO & TURISMO/ Come migliorare il settore senza cedere alle polemiche sterili

Ed è proprio ciò che ha permesso alla società di poter abbassare i prezzi e rendersi più competitiva rispetto alle rivali, riuscendo a posizionare il suo brand come “low cost e conveniente“.

L’impennata delle azioni

Gli investitori che hanno puntato su Leapmotor e Stellantis oggi possono ritenersi fieri delle loro stime. La società, grazie alle recenti vendite, ha ottenuto il +200% del valore delle sue azioni, con una media di 65,40$ hongkonghesi contro i precedenti 19,54.

Oggi il costruttore cinese ha due obiettivi: contare sulla redditività nel medio e lungo periodo (a cui potrà contribuire la holding olandese), e sul mantenimento in positivo e realizzare il primo milione di unità vendute.