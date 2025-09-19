Lebron James ha confermato la sua voglia di continuare a competere in NBA e di giocare anche con Bryce, il suo secondo figlio

Lebron James, le parole sul suo futuro

Uno degli sportivi più influenti degli ultimi vent’anni è sicuramente Lebron James, uno dei più forti giocatori di basket della storia degli Stati Uniti e dello sport in generale, che per molti nella sua carriera è arrivato a raggiungere, e per qualcuno anche a superare, Michael Jordan, considerato il GOAT (Greatest Of All Time) in quello sport. Il prossimo anno il Re entrerà nella sua ventitreesima stagione in NBA nella quale cercherà di raggiungere con i suoi Los Angeles Lakers il suo quinto anello in carriera dopo i due vinti a Miami con Wade e Bosh, quello storico del 2016 con i Cleveland Cavaliers e quello del 202 nella bolla con i gialloviola.

Dopo le difficoltà della scorsa stagione per via di numerosi infortuni e l’eliminazione al primo turno dei playoff per mano dei Minnesota Timberwolves, sesti classificati in Regular Season, in molti si aspettavano la notizie di un suo possibile ritiro ma Lebron ha spiazzato tutti firmando un ennesimo contratto annuale con i Lakers. Il Re ha dimostrato più volte di poter ancora competere con i più forti della lega e questo insieme alla sua voglia di tornare a vincere gli stanno facendo decidere di allontanare sempre di più la data della fine della sua carriera nel mondo del basket giocato.

Il progetto di Lebron James per giocare con il figlio Bryce

Lo stesso Lebron James ha infatti dichiarato che la data del suo ritiro si sta avvicinando sempre di più ma ci vorrà ancora del tempo in quanto ha ancora voglia di competere con i migliori e segnare diversi record, da quello del maggior numero di punti segnati nella storia del gioco, a quello di giocare con entrambi i suoi figli. La scorsa stagione infatti Lebron ha avuto l’occasione di scendere sul parquet insieme a suo figlio maggiore Bronny James, scelto al Draft dai Los Angeles Lakers nel secondo giro alla posizione 55 registrando un unicum nel mondo dello sport tutto.

Dalle parole di Lebron si può quindi definire che il Re non si ritirerà almeno fino alla stagione 2026/2027 quando anche il suo secondogenito Bryce James dovrebbe entrare a far parte della lega dopo un solo anno passato all’Università dell’Arizona con diversi scenari che si prospettano. Il primo vede anche il Bryce scelto dai Los Angeles Lakers che rinnovando il padre avrebbero in squadra tutti i membri della famiglia, il secondo vede la scelta del secondo figlio da parte di un’altra franchigia e la decisione di Lebron di firmare per quest’ultima e la terza un ritorno a Cleveland, sua città natale con anche la scelta del secondo figlio e la trade per il primo.