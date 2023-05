LeBron James si ritira?/ NBA, il Re ci pensa: “Devo riflettere sulla mia posizione”

LEBRON JAMES SI RITIRA? LE PAROLE DEL RE

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno terminato la loro corsa verso il titolo NBA: sconfitti ancora, in casa, dai Denver Nuggets, hanno perso la serie delle Finali della Western Conference per 4-0. Già questa potrebbe essere una notizia – in tono minore se consideriamo la competitività di Denver, alle prime NBA Finals della loro storia – ma quella che fa maggiormente rumore, e che inevitabilmente rimbalza dalla Crypto.com Arena (nuovo nome della casa dei Lakers) in tutto il mondo è quella del possibile ritiro di LeBron James.

Il Re ancora una volta non si è risparmiato: nonostante la sconfitta ha giocato ogni singolo secondo di gara-4 chiudendola con 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. L’unico superstite della draft class del 2003 ha chiuso la sua ventesima stagione in NBA, e oggi per la prima volta parla della possibilità di appendere le scarpe al chiodo: 4 anelli in carriera, raggiunto il primo posto come miglior marcatore di tutti i tempi, tantissimi record e sfizi che si è tolto. Ne resterebbe uno: quello di giocare con il figlio Bronny, che arriverà nella Lega nel 2024. LeBron James ha sempre detto di volerlo aspettare e di voler giocare con lui in qualunque squadra, ma adesso questo scenario potrebbe non concretizzarsi mai.

L’APERTURA AL RITIRO

LeBron James infatti, dopo la sconfitta in gara-4 dei suoi Los Angeles Lakers, ha parlato chiaro: alla domanda specifica sul ritiro ha risposto che “non lo so, ho molto a cui pensare”. Poi si è lanciato in una analisi molto lucida che riguarda la disponibilità a livello fisico, il mantenere la mente in forma e altre cose di questo tenore. Essere in campo, ma anche presenza forte negli spogliatoi e dover viaggiare costantemente, si tratti di pullman o aereo. “Questa è stata una stagione molto impegnativa per me e la squadra, è stato un viaggio abbastanza divertente”.

I Lakers erano partiti 2-10, dopo le trade di febbraio hanno svoltato e si sono regalati la finale di Conference: non è bastato per arrivare al titolo. Adesso dunque LeBron James riflette, consapevole di avere una certa età e, pur essendo ancora devastante, non spostare più come un tempo: qualcuno gli ha ricordato quella promessa di giocare con Bronny e lui ha risposto che sì, cercherà di chiudere avendo fatto tutto quello che dovrebbe fare, ma anche ricordando che gli infortuni ultimamente sono aumentati, e anche questo è un fattore di cui tenere conto. A proposito del draft 2003: giusto ieri ad annunciare il ritiro è stato Carmelo Anthony, due stagioni fa compagno di LeBron ai Lakers. Ecco: il Re chiuderebbe definitivamente un cerchio.











