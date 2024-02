Lecce, 13enne morto cadendo dalla sedia a rotelle all’uscita da scuola/ Aperta inchiesta per omicidio colposo

È morto dopo cinque giorni di agonia il ragazzo di 13 anni caduto dalla sedia a rotelle all’uscita dalla scuola. La procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla morte del 13enne, affetto da distrofia muscolare. I genitori, infatti, hanno sporto denuncia, quindi la procura ora dovrà stabilire eventuali responsabilità nella vicenda, che risale al 6 febbraio. Il ragazzo era caduto accidentalmente uscendo dall’istituto ed era stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Fazzi di Lecce, dove è morto domenica.

Stando a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, inizialmente le condizioni del minore non erano apparse gravi, infatti era stato affidato a un’amica di famiglia per essere accompagnato a casa. Ma nelle ore successive i genitori del 13enne hanno notato un rapido peggioramento delle condizioni di salute del figlio, quindi lo hanno portato in ospedale a Scorrano per accertamenti. Nel frattempo, le condizioni si sono aggravate ulteriormente, tanto che i medici hanno deciso per il trasferimento d’urgenza del 13enne al Fazzi di Lecce.

13ENNE MORTO DOPO CADUTA DA SEDIA A ROTELLE: LE INDAGINI

Il 13enne caduto dalla sedia a rotelle uscendo da scuola è morto forse a causa di alcune complicanze cerebrali legate alle fratture delle tibie riportate nella caduta. I genitori, assistiti dagli avvocati Salvatore Corrado e Gabriele Toma, hanno sporto denuncia alla polizia avanzando l’ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118. Dunque, le indagini avviate dalla procura di Lecce, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, devono ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al vaglio della polizia anche le testimonianze dei compagni della vittima. Intanto, il pm Alberto Santacatterina ha disposto l’autopsia sul 13enne originario di Giurdignano. La Gazzetta del Mezzogiorno riferisce che l’esame autoptico sarà eseguito dopodomani dal medico legale Alberto Tortorella.











