Lecce, anziano bruciato vivo in casa/ Il figlio ha confessato: ucciso dopo una lite

Un anziano in provincia di Lecce è stato bruciato vivo dal figlio. Orrore a Collepasso, comune di circa 6000 abitanti del leccese, dove Vittorio Leo, di 48 anni, ha cosparso di alcol il padre, per poi dargli fuoco e ammazzarlo mentre era ancora in vita. I sospetti delle forze dell’ordine locali si erano subito rivolti al parente della vittima, che dopo un lungo interrogatorio è crollato, confessando l’omicidio. L’anziano di anni 89, Antonio Leo, era stato trovato nella giornata di ieri senza vita, nella propria abitazione, con il corpo ricoperto di ustioni gravissime. Gli inquirenti hanno immediatamente capito che non si era trattato di un incidente e di una morte accidentale, bensì di un delitto, di un crimine, anche perché la zona attorno al cadavere era cosparsa di alcol. L’omicidio è avvenuto nel bagno della casa dove viveva la vittima, in via Don Sturzo, vicina tra l’altro alla caserma dei carabinieri locali.

LECCE, ANZIANO BRUCIATO VIVO IN CASA

A chiamare le forze dell’ordine è stato lo stesso Vittorio Leo, titolare di un’agenzia immobiliare che si trova nella stessa palazzina dove abitava il padre. Durante il lungo interrogatorio protrattosi per tutta la notte alla fine il figlio ha confessato l’omicidio, anche se i motivi di tale folle gesto non sono ancora chiari, e serviranno ulteriori indagini per comprenderli fino in fondo. L’uomo ha raccontato al magistrato inquirente Luigi Mastroniani, alla presenza del proprio legale difensore, di aver ucciso il padre dopo che i due stavano litigando: una lite per futili motivi sarebbe in breve tempo degenerata, e dalle parole si sarebbe passati ai fatti. Ma può un uomo uccidere in maniera così violenta il proprio padre, semplicemente per via di una lite? Il sospetto per gli inquirenti è che vi sia qualche altro movente, che per il momento non è ancora venuto a galla. Ecco perché le indagini proseguiranno nei prossimi giorni. Disposta anche l’autopsia sul corpo del povero Antonio Leo, da cui si capiranno le vere cause della morte, anche se appaiono abbastanza chiare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA