Lecce, calendario Serie A 2022-2023/ Partite, quando Lecce-Salernitana

QUAL È IL CALENDARIO SERIE A 2022-2023 DEL LECCE?

Come si formerà per la Lecce il calendario Serie A 2022-2023? I salentini tornano nella massima serie dopo due stagioni nel purgatorio della cadetteria. Già un anno fa il Lecce aveva sperato nell’immediato ritorno in A ma i giallorossi avevano perso la promozione al fotofinish nella regular season, per poi farsi beffare nella semifinale play off contro il Venezia. Nell’ultima stagione con la guida di Marco Baroni in panchina è arrivata invece la vittoria del campionato di B col primo posto in classifica, senza correre rischi negli spareggi.

Dal 2012 a oggi il Lecce ha disputato un solo campionato di Serie A, quello della stagione 2019/20: alla prima giornata in quell’occasione il Lecce ha esordito a Milano contro l’Inter, perdendo 4-0. Anche nella stagione 2011/12 curiosamente la prima partita in calendario sarebbe stata quella in casa dell’Inter (persa 4-1) ma il match fu rinviato e disputato prima di Natale per uno sciopero della Lega Serie A. La stagione precedente ancora un esordio a San Siro e ancora un poker incassato, stavolta però contro il Milan. Per non vedere il Lecce perdente alla prima giornata in Serie A bisogna risalire al 12 settembre 2004, 2-2 in casa dell’Atalanta.

LECCE, CALENDARIO SERIE A 2022-2023: LE PARTITE ATTESE

Nel calendario Serie A 2022-2023 per il Lecce ci sarà dunque innanzitutto da valutare quando le partite a San Siro saranno disputate e se la sorte riserverà un clamoroso quarto esordio consecutivo nella massima serie in casa di Inter oppure Milan. Mancando da due stagioni consecutive nella massima serie, il Lecce non ha paletti riguardo le formazioni da affrontare alla prima oppure all’ultima giornata di campionato, né sono previsti possibili derby pugliesi visto che i salentini sono l’unica squadra della regione presente in Serie A.

In generale questo sarà un campionato abbastanza povero per quanto riguarda le squadre del Sud: al di sotto di Roma solo Lecce e Napoli rappresenteranno il Mezzogiorno d’Italia. Come sempre le partite campioni d’incassi saranno quelle allo stadio Via del Mare con le grandi del Nord, Milan, Inter e Juventus, che spesso a Lecce hanno avuto filo da torcere. Dopo moltissime sfide in Serie B, per la prima volta i salentini affronteranno il Monza mentre l’ultimo Lecce-Cremonese in Serie A risale alla stagione 1993/94.











