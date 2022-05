Lecce promosso in Serie A se/ I risultati utili con il Pordenone (Serie B)

LECCE PROMOSSO IN SERIE A: QUALI SONO LE POSSIBILITÀ PER LA SQUADRA PUGLIESE?

Il Lecce ha ottime possibilità di essere promosso in Serie A oggi, perché la capolista in classifica gioca contro il fanalino di coda Pordenone in un testa-coda che logicamente vede nettamente favorito chi è accomando della Serie B, anche se ancora senza la certezza matematica della promozione dopo la clamorosa sconfitta di sabato scorso a Vicenza. Un aspetto non è cambiato, il Lecce ha ancora il destino nelle proprie mani e per la squadra di Marco Baroni sarebbe un delitto non approfittarne, considerando che pure il calendario sembra dare una mano al Lecce in questa ultima giornata di Serie B.

Il Lecce promosso in Serie A sancirebbe un ritorno dopo appena due anni nella massima categoria, dalla quale i pugliesi furono retrocessi nel 2020: l’anno scorso il Lecce arrivò quarto e poi si fermò alla semifinale dei playoff, stavolta l’obiettivo è naturalmente quello di chiudere i conti già in stagione regolare, anche se il primo “match point” è stato sprecato a Vicenza. I giallorossi finora nella loro storia hanno disputato sedici campionati di Serie A, una presenza abbastanza frequente dal 1985-1986 (primo campionato tra i grandi) in poi.

LECCE PROMOSSO IN SERIE A SE: I RISULTATI UTILI CONTRO IL PORDENONE

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno i risultati che permetterebbero al Lecce di essere promosso in Serie A oggi: essendo la capolista ed essendo arrivati ormai all’ultima giornata, naturalmente il Lecce sarà sicuramente promosso in Serie A in caso di vittoria questa sera. Il traguardo sarà comunque vicinissimo anche in caso di pareggio: infatti, con un segno X per il Lecce, l’unica combinazione di risultati che negherebbe la promozione ai pugliesi sarebbe la doppia vittoria sia del Monza sia della Cremonese, che premierebbe i grigiorossi a parità di punti in virtù dello scontro diretto favorevole alla Cremonese.

Il discorso sarebbe molto simile curiosamente anche in caso di sconfitta: la Cremonese avrebbe comunque bisogno di una vittoria per scavalcare il Lecce ma lo stesso vale anche per il Monza, che infatti in caso di arrivo a pari punti con i pugliesi sarebbe in svantaggio nello scontro diretto, a differenza dei cugini lombardi. La situazione è quindi molto favorevole, a maggior ragione se si ricorda che il Lecce giocherà in casa contro l’ultima in classifica, che è già retrocessa in Serie C. Fallire l’obiettivo sarebbe un delitto.











