Lecce promosso in Serie A se/ I risultati utili contro il Vicenza (Serie B)

IL LEGGE PROMOSSO IN SERIE A GIÀ OGGI?

Per il Lecce ci sono buone possibilità che oggi venga promosso in Serie A, anche se fare risultato sul campo di un Vicenza che sta lottando disperatamente per la salvezza non sarà facile come la classifica potrebbe far pensare con ben 40 punti di differenza in favore del Lecce. In ogni caso, il Lecce ha il destino nelle proprie mani e ciò sarà vero anche all’ultima giornata se il verdetto non dovesse arrivare già oggi, però naturalmente i tifosi salentini sperano che la squadra di Marco Baroni chiuda i conti già a Vicenza.

Il Lecce promosso in Serie A sancirebbe un ritorno dopo appena due anni nella massima categoria, dalla quale i pugliesi furono retrocessi nel 2020: l’anno scorso il Lecce arrivò quarto e poi si fermò alla semifinale dei playoff, stavolta l’obiettivo è naturalmente quello di chiudere i conti già in stagione regolare. I giallorossi finora nella loro storia hanno disputato sedici campionati di Serie A, una presenza abbastanza frequente dal 1985-1986 (primo campionato tra i grandi) in poi.

LECCE PROMOSSO IN SERIE A SE: I RISULTATI UTILI CONTRO IL VICENZA

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno i risultati che permetterebbero al Lecce di essere promosso in Serie A già oggi: grazie a quattro punti di vantaggio sulla terza (il Monza), in caso di vittoria a Vicenza la promozione sarebbe matematica senza dipendere dai risultati delle altre squadre coinvolte nella lotta. Altrimenti, bisognerà controllare alcune combinazioni di risultati: in caso di pareggio, serve il segno X anche in Monza Benevento e che non vinca il Brescia, oppure un successo del Benevento a patto che la Cremonese perda e che il Brescia di nuovo non vinca.

In teoria, c’è una possibilità di promozione in Serie A del Lecce addirittura in caso di sconfitta a Vicenza, però servirebbe necessariamente il pareggio in Monza Benevento, unito alle mancate vittorie sia del Brescia sia del Pisa. La situazione è quindi molto favorevole, grazie agli esiti della pazzesca giornata del 25 aprile, quando il Lecce vinse contro il Pisa e fu l’unica delle prime sei in classifica ad ottenere la vittoria, allungando così rispetto al gruppo di testa che era ancora molto compatto fino a una settimana fa. Allo stadio di Vicenza ci saranno 1300 tifosi nel settore ospiti, più quelli in altri settori che hanno comprato i biglietti con la vendita libera, mentre a Lecce sarà allestito un maxi-schermo al PalaFiere.











