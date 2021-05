Lecce si qualifica in finale se…/ Playoff Serie B, i risultati utili con il Venezia

LECCE SI QUALIFICA IN FINALE SE… I RISULTATI UTILI CONTRO IL VENEZIA

Il Lecce può qualificarsi alla finale playoff di Serie B: alle ore 18:30 di giovedì 20 maggio i salentini scendono in campo al Via del Mare per sfidare il Venezia, tre giorni dopo il match di andata. Al Penzo era finita 1-0 in favore dei lagunari, gol di Francesco Forte all’inizio del secondo tempo: un risultato negativo per il Lecce, che però secondo il regolamento della Lega B ha tutte le chance di qualificarsi senza necessariamente timbrare un’impresa. Possiamo ricordare infatti che la formula dei playoff esclude due aspetti importanti, che siamo abituati a vedere in ambito Uefa: la regola che assegna valore doppio ai gol segnati in trasferta e la possibilità di andare ai calci di rigore.

In più, rispetto al primo turno che era in gara secca, in semifinale (ma sarà così anche in finale) non sono previsti i tempi supplementari: vada come vada, al 90’ della partita di questa sera avremo una finalista. Dunque, a stabilire chi sia a qualificarsi in caso sia tutto pari (ovvero la differenza reti, in questo caso) sarà la classifica della stagione regolare: il Lecce ha timbrato il quarto posto mentre il Venezia è giunto quinto, e allora i salentini saranno in finale playoff se vinceranno, non dovendosi preoccupare di risultati altisonanti.

I RISULTATI UTILI AL LECCE PER LA FINALE PLAYOFF

La qualificazione del Lecce alla finale playoff passa attraverso una vittoria: avendo perso per un solo gol a Venezia, la squadra di Eugenio Corini dovrà come minimo replicare questo risultato. La partita del Via del Mare potrà finire anche 2-1, o 3-2 o così via: non essendoci la regola dei gol fuori casa il Lecce ha anche questa carta da giocarsi, e il singolo gol di scarto maturato all’andata gli permette di qualificarsi alla finale playoff di Serie B con una vittoria, a prescindere dal punteggio. Un vantaggio non indifferente, tutto sommato legittimo se consideriamo il percorso delle 38 giornate di stagione regolare, che deve avere un valore; per contro ovviamente il Venezia sarà in finale con una vittoria o un pareggio, dunque il vantaggio ce l’ha comunque la squadra di Paolo Zanetti avendo due risultati su tre a disposizione. Tuttavia il tecnico del Venezia sa bene che andare a Lecce a fare risultato non sarà così semplice: tutto sommato potremmo dire che si parte in totale equilibrio, poi staremo a vedere quale sarà l’esito del campo e quale sarà la squadra che si qualificherà alla finale playoff di Serie B, sfidando una tra Monza e Cittadella.

