Lecco, donna esce dalla posta e cade in un tombino/ Ferita ad una coscia: 70 punti

Incidente incredibile a Lecco, dove una donna di 32 anni è caduta in un tombino davanti all’ufficio postale, subendo una profonda ferita a una coscia. Il fatto, accaduto nella giornata di sabato, ha visto la donna ricevere 70 punti di sutura. La signora è fortunatamente rimasta sempre cosciente, tanto che è riuscita a chiedere aiuto, nonostante il grande dolore. Dopo la chiamata della donna, sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno medicata, applicandole ben 70 punti di sutura.

Secondo quanto ricostruito, la donna era appena uscita dall’ufficio postale in via Belfiore, nella zona vicina all’ospedale Alessandro Manzoni. Per cause ancora in corso di accertamento, la 32enne ha messo un piede sul tombino ed è sprofondata all’interno. La signora è finita con tutta la gamba sinistra all’interno del buco, rimanendo gravemente ferita. La vittima, che era sola, è fortunatamente riuscita ad uscire dal tombino e a chiedere aiuto.

Lecco, donna cade nel tombino: la palla passa ai carabinieri

Dopo essere fuoriuscita dal tombino, la donna di Lecco ha chiesto aiuto ma si è poi sentita male. La 32enne si è accasciata a terra ed è svenuta per il molto sangue perso. Dopo aver udito i suoi lamenti, i presenti hanno chiamato i soccorsi, arrivati sul posto in pochissimi minuti, vista anche la vicinanza dell’ospedale. Le forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, avranno ora il compito di ricostruire quanto accaduto e di accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro infatti se il tombino fosse a norma, e dunque la donna sia stata semplicemente molto sfortunata, oppure se presentasse qualche danno o difetto.

La sfortunata signora ha riportato una lunga ferita alla coscia che ha reso necessari ben 70 punti di sutura. Sempre a Lecco, all’inizio di aprile una donna di 67 anni era caduta in un pozzetto rimasto aperto in via Ponte Alimasco. Anche per la signora tanto spavento, ma fortunatamente ferite lievi.











