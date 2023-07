Lecco, due 16enni colpiti da un fulmine/ Sono gravi: ustioni di secondo grado e trauma cranico

Dramma in provincia di Lecco, precisamente a Colico, dove due ragazzi solo 16enni sono stati colpiti da un fulmine. I giovani, come riferisce TgCom24 attraverso il proprio sito online, si trovavano sotto un albero in compagni di altri due amici, per ripararsi dal temporale che si era abbattuto in zona, ma sono stati raggiunti da due scosse violentissime. Due dei quattro sono rimasti assolutamente illesi, mentre uno dei 16enni ha riportato delle ustioni di secondo grado al torace, ed è stato quindi trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Gravedona, in provincia di Como. L’altro ragazzo ha invece riportato un trauma cranico e si trova al momento presso il nosocomio di Lecco dove è giunto sempre in codice rosso.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono recati gli uomini del soccorso 118 di Areu, ma anche i vigili del fuoco e i carabinieri. I quattro ragazzini frequentavano in questi giorni al centro ricreativo estivo di Edolo, in provincia di Brescia; si trovavano presso la zona della passeggiata Francesco Pischedda, dedicata all’agente della polizia stradale morto inseguendo un sospettato in fuga lungo la strada statale 36, quando è scoppiato nel giro di breve tempo un forte temporale che ha sorpreso il gruppo.

LECCO, 16ENNI COLPITI DA FULMINE: LA POSSIBILE RICOSTRUZIONE

Non è ben chiaro cosa sia accaduto dopo, ma secondo le indiscrezioni sarebbero due le ipotesi su cui starebbero lavorando le forze dell’ordine lecchesi. La prima è che i ragazzi si trovassero in prossimità dell’albero al momento del temporale, mentre la seconda e che il gruppo si sarebbe imprudentemente riparato sotto le fronde della pianta, cosa che come ben noto è assolutamente da evitare nel caso in cui scoppia un temporale.

L’albero, infatti, attira i lampi, di conseguenza trovarsi sotto in caso di maltempo è assolutamente da evitare. Proprio mentre i giovani erano vicini all’arbusto è infatti giunto un fulmine che lo ha colpito, per poi raggiungere due dei quattro sedicenni presenti. La speranza è che possano riprendersi il prima possibile.

