Lecco, eletti Consiglio Comunale/ Sindaco Mauro Gattinoni: nomi consiglieri e seggi

A sorpresa è Mauro Gattinoni il nuovo sindaco di Lecco, eletto nel ballottaggio delle Elezioni Comunali tenutosi domenica e lunedì 4-5 ottobre 2020: dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno con il 48% dei voti Giuseppe Cereda, sindaco uscente e candidato del Centrodestra. I 20 seggi vanno così al Centrosinistra che vede dunque eletti come consiglieri comunali i più votati nelle preferenze di 2 settimane fa: Gattinoni imposterà così la propria giunta puntando sui 9 seggi al Pd, 6 per Fattore Lecco, 3 per Con la Sinistra Cambia Lecco e 2 con Ambientalmente Lecco. Sconfitto invece il Centrodestra che aveva assaporato la vittoria al primo turno ma che deve fare i conti con l’alleanza probabile tra elettori di Centrosinistra e grillini a sostegno di Gattinoni: 3 consiglieri eletti per Forza Italia, 3 per la Lega, 2 per Lecco Ideale, 2 per Fratelli d’Italia. 31esimo consigliere eletto è il candidato sindaco di Appello per Lecco, Corrado Valsecchi.

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE LECCO: TUTTI I NOMI

Ecco dunque il nuovo Consiglio Comunale con la maggioranza del neo-sindaco eletto Mauro Gattinoni: nuovi consiglieri saranno Alessio Dossi e Renata Zuffi (per AmbientalMente Lecco), Emanuele Manzoni, Daniele Blaseotto e Alberto Anghileri (Con la Sinistra cambia Lecco), Emanuele Torri, Chiara Frigerio, Matteo Ripamonti, Alessandra Durante, Luca Visconti, Saulo Sangalli (Fattore Lecco), Francesca Bonacina, Simona Piazza, Pietro Regazzoni, Maria Sacchi, Giovanni Tagliaferri, Paola Tavola, Anna Sanseverino, Roberto Nigriello, Vittorio Campione (Partito Democratico). All’opposizione invece andranno per il Centrodestra 10 nuovi consiglieri: Peppino Ciresa, Filippo Boscagli, Antonio Rossi per Lecco Ideale; 3 seggi alla Lega con Andrea Corti, Cinzia Bottega, Stefano Parolari; 3 seggi per Forza Italia-Lecco Merita con Emilio Minuto, Simone Brigatti e Giovanbattista Caravia. I due consiglieri di FdI saranno invece Giacomo Camperini e Marco Caterisano. Presente in Consiglio anche Corrado Valsecchi di Appello per Lecco, nessun consiglierei invece sarà del Movimento 5 Stelle visti i risultati insoddisfacenti del primo turno. «Un ringraziamento a tutti i lecchesi che hanno voluto dialogare in questi mesi. Per noi il dialogo è un valore, non bisogna fuggire di fronte al confronto. Il secondo grazie è alla squadra: sono venti, li hanno scelti i cittadini, da quattro liste di cui sono orgoglioso e con le quali ho costruito una visione di città che altri non hanno. Il meglio per una città non può essere portarla indietro di 15 anni», aveva spiegato alla vigilia del ballottaggio il neo-sindaco Gattinoni.



