Leclerc e Verstappen, duello epico al Gp Bahrain/ Video, sorpassi e controsorpassi

E’ iniziato nel segno della Ferrari il mondiale di Formula 1 2022. Al Gp del Bahrain la Rossa di Leclerc ha trionfato (dopo la pole position di sabato), seguita da Carlos Sainz, regalando così ai tifosi di Maranello una clamorosa doppietta che non arrivava da ben 12 anni. Una gran premio esaltante quello di ieri, in cui Charles Leclerc e Max Verstappen hanno dato vita ad uno straordinario duello, quasi leggendario. Durante la gara sul circuito di Sakhir, dopo la prima sosta ai box, il pilota della Ferrari è riuscito a mantenere la vetta della gara ma seguito a ruota dal campione del mondo, subito in scia. Max Verstappen è quindi riuscito a superare il monegasco, ma questi ha restituito subito dopo il favore, riprendendosi la testa della corsa.

Decisamente memorabile il 17esimo giro, quando i due giovani piloti hanno regalato una serie di spettacolari manovre che hanno lasciato senza fiato le due tifoserie: Max Verstappen, così come accaduto in precedenza, ha superato Leclerc in fondo al rettilineo finale, ma il pilota della Ferrari gli ha restituito lo sfavore nel successivo dritto, cercando di allungare e ottenendo un buon margine.

Ma non è finita qui perchè durante il successivo giro, il campione del mondo ha messo in pratica tutto il suo enorme talento per provare ad avanzare il collega della Rossa, sfruttando anche il Drs. E così che al termine del lungo rettilineo finale ha staccato “lunghissimo”, arrivando anche al bloccaggio delle gomme, con Leclerc che è così riuscito a riprendersi il primo posto, per poi allungare, questa volta, in maniera decisiva.

“Pole position, giro più veloce, vittoria: un inizio da sogno – ha commentato il pilota monegasco al termine della vittoria – e sono davvero felice – le parole del pilota monegasco – in questi anni terribilmente difficili pensavamo che sarebbe stato il momento del riscatto, ed è arrivato. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile dandoci una macchina fantastica ed è andato tutto bene, anche con la doppietta di Carlos: non avremmo potuto fare di meglio. Penso al titolo? Sì – ha concluso – io corro per quello”. Clicca qui per il video dello spettacolare duello Verstappen-Leclerc

