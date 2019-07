Leda Martellini, moglie Raffaele Pisu/ Quel legame speciale e Paolo Rossi il figlio ritrovato…

CHI È LEDA MARTELLINI, IL GRANDE AMORE DI RAFFAELE PISU

Ci ha lasciati all’età di 94 anni l’attore, comico e conduttore televisivo Raffaele Pisu. Una vita, la sua, nota sì per il lavoro nel mondo dello spettacolo oltre che per l’attività partigiana durante la guerra, ma anche per le questioni di carattere personale. Pisu ha avuto un’unica donna nella sua vita, grande e lungo amore: Leda Martellini. I due si sono conosciuti negli anni sessanta e da lì è sbocciata una lunga storia d’amore che ha portato alla nascita di un figlio, Antonio Pisu. È stato proprio lui a dare la notizia della morte di suo padre sui social con un commovente messaggio. Ma Antonio non è l’unico figlio di Raffaele Pisu. Solo quattro anni fa, all’età di 90 anni, l’attore ha infatti scoperto di avere un altro figlio: Paolo Rossi. Una scoperta arrivata solo dopo tanti anni perché sua madre ha deciso di svelargli l’identità del suo vero padre solo in punto di morte.

PAOLO ROSSI, IL FIGLIO RITROVATO DI RAFFAELE PISU

Paolo Rossi è il figlio “ritrovato” di Raffaele Pisu. È nato a Rimini nel luglio del 1966 e la sua identità è stata svelata proprio dall’attore in diretta nel programma di Barbara D’urso, Domenica Live, con tanto di lettera scritta dal figlio Paolo. In un’intervista per il Bari Film Festival del 2017, è stato proprio quest’ultimo a raccontare: “L’altro mio papà mi ha cresciuto, mi ha fatto studiare, fino a farmi diventare un imprenditore. Ma io la sera, dopo il lavoro, da quando ho 18 anni, mi son sempre dedicato alla recitazione. – così ha ammesso – Quando ho saputo delle mie reali origini ho capito il perché: mio padre è un attore, così come lo era mio zio Mario, amatissimo da Fellini; non a caso la mia casa di produzione si chiama Genoma. Ora però ho anche la prova che la pellicola ha un valore artistico.”

