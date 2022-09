Lee John, chi è? Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90/ Apparizione nella serie “Doctor Who”

Lee John ospite di Amadeus all’Arena di Verona

Lee John (John Leslie McGregor) è un famosissimo cantante inglese che ha avuto moltissimo successo a partire dagli anni ’60. La sua fama lo porta ad essere tra i cantanti selezionati da Amadeus per il grande evento musicale “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e ’90”, un evento musicale che si terrà all’Arena di Verona il 12,13 e 14 settembre. Questo imperdibile evento, che andrà in onda su Rai 1 sabato 17 e 24 settembre e l’uno ottobre, è stato definito dal conduttore un vero e proprio viaggio nel tempo e Lee John sarà una presenza fondamentale per questo viaggio.

Il cantante è nato nel 1957 in un quartiere di Londra (Hackney), poi dopo aver studiato a New York e alla Anna Scher Theater School di Londra, è entrato a far parte del gruppo musicale “Imagination” riscuotendo un grande successo. La band musicale si impone in particolar modo negli anni ’80, quando dopo molti singoli di successo come: “Flashback” e “Body Talk”, creano un singolo destinato a diventare popolare in tutto il mondo e decimo nella classifica mondiale: “Just an illusion” (Solo un’illusione), tratto dal secondo album: “Nel calore della notte”.

Lee John, le apparizioni sul grande schermo e la vita privata

Oltre ad essere un cantante di fama mondiale, Lee John ha avuto un discreto successo anche per aver fatto un’apparizione nella serie televisiva “Doctor Who”, nell’episodio “Enlightenment”. Il cantante ama molto sia il teatro che il cinema eppure non è un attore, in quell’occasione infatti si trovò solo a dover sostituire un altro attore a causa di uno sciopero della BBC, ma per lui fu un’opportunità molto gradita. Dopo un’altra apparizione televisiva nello show: “The Adam and Joe Show”, il cantante ha continuato a girare il mondo con la sua musica, facendo ballare chiunque lo ascoltasse o partecipasse alla sua tourné.

Lee John a partire dagli anni 2000, è stato anche ospite di vari programmi televisivi, programmi in cui ha portato la sua musica ma senza esporsi troppo, soprattutto in merito alla sua vita privata. Il cantante quando è sul palco ama danzare e coinvolgere il pubblico ma non parla mai se stesso e non rilascia interviste. Sono alcuni giornali americani come “Dating celebs” a riportare il fatto che attualmente il cantante, dopo aver avuto una sola storia d’amore passata, è single.











