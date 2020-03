Lee Ryan/ Chat bollenti vendute in rete, l’ugola d’oro dei Blues minacciato?

Come spesso accade, molti si trovano a gestire soldi e successo senza avere la forza di farlo e questo porta ad una serie di dipendenze dalle quali è poi complicato uscire. Nella lista dei vip finiti in questo cerchio c’è anche Lee Ryan, l’ugola d’oro dei Blue, che proprio nei giorni scorsi erano finito sulla cresta dell’onda del gossip proprio per via della sua dipendenza dall’alcol. In una recente intervista concessa a Loose Women, il cantante aveva spiegato di essere uscito fuori dalla dipendenza grazie all’amico Duncan James che lo ha spinto ad affidarsi ad un centro di riabilitazione. Fin qui tutto normale se non fosse che, finito l’incubo dell’alcol, Lee Ryan è caduto nella rete di chi ha intenzione di sfruttarlo e, se volete, minacciarlo.

LEE RYAN AL CENTRO DI UNO SCANDALO SESSUALE?

Lee Ryan è finito nella rete di un “sexual-affair” e se fino a qualche anno fa era finito sulla graticola per via di un video che lo ritraeva in intimità con una ragazza, questa volta al centro dello scandalo ci sono finite le sue presunte chat erotiche. Secondo quanto riportato da BitchyF un utente ha contattato Ryan in alcune chat fingendosi una ragazza con il solo scopo di ottenere commenti compromettenti ma anche foto e video hot che poi ha deciso di vendere il contenuto delle sexy chat in questione su Twitter prima a 15£ e poi scontate a 5 £. Il leader dei Blue non ha ancora commentato la questione ma siamo sicuri che nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare.



