Lee Ryan dei Blue a processo per una multa/ “Non ho soldi per pagarla, non lavoro…”

Guai con la legge e problemi economici: è questa al momento la situazione tutt’altro che rosea di Lee Ryan, ex membro dei Blue, band di successo nei primi anni Duemila. Il cantante sarebbe stato autore di due illeciti stradali per i quali sarebbe attualmente a processo ma a causa della crisi economica non avrebbe il denaro necessario per sistemare la sua attuale situazione rimasta in sospeso con la legge.

In modo particolare l’ex sex symbol non avrebbe i soldi necessari per pagare una salatissima multa che gli è stata fatta per aver superato i limiti di velocità. Il costo sarebbe pari a 1500 sterline che però Lee non avrebbe per via della crisi economica causata dalla pandemia da Coronavirus. E’ quanto riferisce il The Guardian che rivela le parole del cantante rese nel corso dell’udienza del processo alla quale ha preso parte in collegamento con il tribunale della Spagna. Il cantante avrebbe spiegato di non poter pagare la multa: “Semplicemente non ho soldi…non ho niente…non sto lavorando…Voglio dire, hanno interrotto i concerti”.

Lee Ryan dei Blue: due multe per eccesso di velocità

Già da tempo circolano notizie poco rassicuranti in merito ai guai giudiziari a carico di Lee Ryan. Lo scorso luglio il The Sun aveva reso noto che l’ex cantante dei Blue aveva commesso un’altra infrazione per eccesso di velocità nel 2020 e per questa ragione gli era stata sospesa la patente per sei mesi.

Il cantante, che vive in Spagna, non solo avrebbe negato le accuse a suo carico ma si sarebbe anche rifiutato di fornire i dati alla polizia in merito al conducente della vettura sostenendo di non essere lui al volante al momento degli illeciti. Per questo Ryan sarà processato. Stando a quanto reso noto dal Daily Mail, il cantante oggi 37enne è accusato di aver guidato una Mercedes a 112 km/h superando il limite dei 95 su un’autostrada di Peterborough. I fatti fanno riferimento all’8 agosto di un anno fa. Poi la seconda multa, solo pochi giorni dopo, quando avrebbe infranto i limiti di velocità per la seconda volta.

