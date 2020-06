Leeds, sugli spalti c’è Osama Bin Laden!/ Gaffe del club o scherzo di un tifoso?

Ha indubbiamente del clamoroso quanto verificatosi nel campionato calcistico di Championship, la Serie B inglese: a Leeds, sugli spalti, è comparso… Osama Bin Laden. Il volto del terrorista, deceduto nel 2011, campeggiava sui seggiolini vuoti dello stadio “Elland Road”, accanto alle gigantografie dei tifosi della compagine britannica e la notizia ha immediatamente fatto il giro del web. Vero che nel calcio post-Covid, in Italia e all’estero, i club stanno facendo il possibile per ridurre il silenzio assordante dell’impianto di gioco in occasione delle gare ufficiali e addolcire l’impatto visivo, in modo da fare sentire i calciatori meno soli sul perimetro erboso. Così, merita sicuramente un plauso speciale l’iniziativa del Leeds di stampare i cartelloni con su riportato il volto dei propri abbonati, collocandoli poi nei posti che loro occupano abitualmente in occasione delle partite casalinghe, ma ci sarebbe da tirare le orecchie a chi avrebbe dovuto controllare (o controllare meglio) le fotografie inviate dai supporters…

OSAMA BIN LADEN NELLO STADIO DEL LEEDS: ECCO COSA È ACCADUTO

È del tutto probabile che la foto di Osama Bin Laden, infatti, sia stata inviata al Leeds da un tifoso in vena di fare scherzi, centrando in pieno l’obiettivo e scatenando l’ironia degli utenti social, che ha indotto la società a intervenire pubblicamente mediante un comunicato stampa, che recita: “Analizzeremo tutti i cartonati, eliminando qualsiasi richiamo a elementi che possano risultare offensivi. Dalla prossima partita in poi saranno effettuati controlli anche severi per garantire che non ci saranno più immagini che possano urtare la suscettibilità”. Un tentativo di porre rimedio a una gaffe maldestra, che ha reso popolare la squadra inglese in tutto il mondo, tanto che sul web non si contano i commenti relativi a una vicenda incredibile. Indubbiamente, Bin Laden non era un abbonato del Leeds e a “Elland Road” non poteva essere presente, essendo deceduto nel maggio del 2011…



