Chi è Leee John, frontman degli Imagination: le canzoni indimenticabili e il sodalizio con Ingram ed Errol Kennedy

Leggi il nome Leee John e pensi subito agli Imagination, protagonisti assoluti della scena musicale dagli anni ottanta in poi. Tra i loro brani più iconici, la corona spetta senza dubbio a Just An Illusion, pezzo che ancora oggi non manca mai nelle serate revival. Il gruppo guidato da Leee John riuscì a riempire le piste da ballo di tutto il mondo con la propria musica. Non a caso, insieme ad Ashley Ingram ed Errol Kennedy, conquistò ben 9 dischi d’oro e 4 di platino, oltre ai primi posti delle classifiche internazionali.

Ancora oggi Leee John continua a cavalcare l’onda dei successi storici del gruppo, esibendosi in concerti in ogni parte del globo. L’impatto degli Imagination fu immediato: quando apparvero per la prima volta a Discoring in Rai, era chiaro che avrebbero lasciato il segno. E così è stato.

Leee John, icona di un successo intramontabile: la carriera e l’omaggio alla musica anni ottanta con un documentario

La voce di Leee, unita a sonorità innovative e avvolgenti, conquistò il pubblico dell’epoca grazie a un mix unico di soul, funk ed elettronica. In oltre quarant’anni di carriera, gli Imagination hanno venduto circa 30 milioni di dischi, a conferma di un successo che non conosce tramonto.

Altri tempi, verrebbe da dire. Ma il segno lasciato dal gruppo resta indelebile. E Leee John, oggi anche produttore e regista, ha voluto celebrare quell’epoca con Flashback, documentario dedicato alla scena musicale black inglese, nato per rendere omaggio ad un decennio e ad una musica davvero intramontabili. Questa sera, giovedì 18 settembre, avremo l’occasione di rivedere all’opera Leee John durante l’evento Suzuki Juke box – la notte delle hit. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati.