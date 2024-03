Leeyan Granger, moglie Ted Neeley/ Il cantante: “era la prima ballerina del film Jesus Christ Superstar”

Ted Neeley e l’amore con la moglie Leeyan Granger

Leeyan Granger è la moglie di Ted Neeley, il celebre “Gesù” del musicale e film di successo “Jesus Christ Superstar”. Proprio grazie a quel film, l’attore e cantautore americano ha incontrato la donna della sua vita e la mamma dei suoi figli. A raccontarlo è stato proprio lui durante una intervista rilasciata a Radio Capital: “al di là dell’immedesimazione spirituale e del lancio della mia carriera, mentre eravamo lì a girare il film in Israele, ho incontrato la bellissima signora che poi è diventata mia moglie. È la prima ballerina del film, Leeyan Granger, una bruna stupenda. E se ricordi il numero di Simon Zealotes, lei è la donna che fa tutti quegli slanci con le gambe e i passi su cui si bloccano i ballerini. Abbiamo anche due figli, che ormai sono grandi… Onestamente, essere in questo film mi ha dato una vita completa”.

Dal 1981 Ted Neeley è sposato con Leeyan Granger. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Tessa e Zackariah. Ma come si sono sono conosciuti i due? E soprattutto come è scattata la scintilla tra attore, cantante, batterista e compositore statunitense e la ballerina?

Ted Neeley e il matrimonio moglie Leeyan Granger

L’incontro tra Ted Neeley e la moglie Leeyan Granger è stato proprio grazie al film “Jesus Christ Superstar”. L’opera, non solo gli ha regalato la fama mondiale, ma gli ha permesso anche di conoscere la donna della sua vita. “Era il 1972 e dovevamo girare la scena con me e Maria Maddalena seduti in una grotta, davanti a un falò. Appena partiva la canzone, faceva il suo ingresso il corpo di ballo. Ricordo che molte ballerine avevano i capelli lunghi e io temevo si potessero bruciare i capelli con le fiamme del falò. Quando gridarono “cut”, mi alzai per raggiungere una di loro e raccomandarle di stare attenta al fuoco. Ma, quando si voltò, non riuscii a proferire parola: era Leeyan” – ha raccontato il “Gesù” di Jesus Christ Superstar.

Parlando poi della sua famiglia, il cantante ed attore ha detto: “sono onorato di avere la mia bella e meravigliosa moglie, Leeyan, e i miei due figli straordinari e amorevoli, Tessa e Zackariah: mi ispirano continuamente, in ogni momento del giorno. L’amore che condividiamo insieme è infatti illuminante e appagante e, ogni volta che guardo nei loro occhi, rinnovano il mio spirito e la mia fede nell’amore e nella vita. Rendono la mia vita completa. Sono il personale regalo di Dio alla mia esistenza!”.











