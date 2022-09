Left Behind La profezia/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage e Chad Michael Murray

Left Behind La profezia, film di Rai 2 diretto da Vic Armstrong

Left Behind La profezia sarà trasmesso da Rai 2 per la seconda serata di oggi, mercoledì 14 settembre, a partire dalle ore 23. La pellicola è stata realizzata nel 2014 negli Stati Uniti d’America con la distribuzione che nelle sale cinematografiche italiane è stata curata dalla Notorious Pictures.

Il Delitto Perfetto/ Su Rete 4 il film di Alfred Hitchcock con Grace Kelly

La regia del film è di Vic Armstrong, il soggetto è stato tratto dai romanzi scritti da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins mentre l’adattamento della sceneggiatura è frutto del lavoro di Paul Lalonde e John Patus. La fotografia è stata affidata a Jack N. Green con le musiche composte da Jack Lenz mentre nel cast ci sono Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Cassi Thompson, Lea Thompson, Nicky Whelan e Quinton Aaron.

Ricomincio da me/ Su Canale 5 il film con Jennifer Lopez e Vanesse Hudgens

Left Behind La profezia, la trama del film

Leggiamo la trama di Left Behind La profezia. Una donna di nome Chloe sta per far ritorno a casa prima del previsto per fare una splendida sorpresa a suo padre che proprio in quel giorno sta per compiere gli anni . Purtroppo suo padre ha ben altri programmi in mente perché, essendo un pilota di aerei, decide di lavorare pur di stare vicino ad un assistente con cui sta portando avanti una storia extra-coniugale. Dopo aver saputo questa novità non si dà per vinta e decide di recarsi all’aeroporto per dare almeno un saluto al padre e per puro caso fa la conoscenza di un giovane di nome Buck che sta per prendere proprio il volo guidato dal papà.

EYES WIDE SHUT/ Streaming video del film in onda su Italia 1

I due salgono sullo stesso aereo ma durante la traversata succede qualcosa di incredibile che segnerà per sempre il destino del mondo. Improvvisamente, in maniera inspiegabile, milioni di persone in tutto il mondo scompaiono senza lasciare traccia. Altre invece si trasformano improvvisamente in assassini e malfattori o quantomeno questo è quello che sembra accadere.

In realtà si tratta di una profezia chiamata Il rapimento della chiesa e che veniva descritta dalla Bibbia in alcuni passi secondo la quale sarebbero scomparsi tutte le persone credenti e anche i bambini. Questa è la ragione per cui nel mondo rimangono solo malfattori oppure persone che non credevano nella chiesa. La giovane Chloe è rimasta e sembra disperata perché ha scoperto che sua madre non c’è più e vorrebbe tentare il suicidio ma viene fermata da Buck che nel frattempo si trovava con suo padre. I tre cercano di organizzarsi al meglio che riuscire a trovare una soluzione o quantomeno sopravvivere a tutto questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA