Convegno della Lega a Milano per lanciare la campagna verso il voto (forse nel 2026?): “Sala vive nel palazzo”. Ferruccio Resta frena la candidatura ma...

LEGA E CDX PUNTANO ALLE COMUNALI “ANTICIPATE” NEL 2026: COSA È SUCCESSO AL CONVEGNO IN GALLERIA

La Lega c’è e la partita su Milano è quanto mai aperta: del resto, filtra dall’evento in Galleria Vittorio Emanuele a quattro passi da Palazzo Marino, occorre prepararla molto prima dell’ultima volta, quando pur davanti al tentativo del Carroccio di avanzare nomi di prestigio contro il secondo mandato di Sala, il Centrodestra non riuscì a trovare la quadra fino al politicamente debole nome di Bernardo.

Con le inchieste giudiziarie sulla Giunta Sala e sul sistema dell’urbanistica milanese, le opposizioni di Centrodestra puntano dritto alle prossime Elezioni Comunali in teoria previste per il 2027 (dopo lo slittamento dovuto ai primi anni di Consiglio sotto pandemia Covid). Secondo il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, bisogna puntare a votare molto prima, già il prossimo anno 2026: «è più saggio votare nella prossima primavera e poi vinca il migliore», spiega il Ministro accolto dalla folla leghista (e non solo) apparsa in Galleria.

Per Salvini Milano non può permettersi due anni di nulla assoluto, di maggioranza divisa come è attualmente la giunta di Centrosinistra: «noi ci portiamo avanti, l’idea della Lega è già chiara». Non si chiude affatto su nomi civici in accordo con Azione di Calenda (dopo l’ideale stretta di mano lanciata da Forza Italia), ma fa ben capire di avere già in testa un lista ristretta di nomi spendibili per riconquistare la città più importante d’Italia dopo tre legislature consecutive alla sinistra.

Un Salvini garantista quello che non spara a zero sull’inchiesta per l’urbanistica, ma che ritiene il sindaco e la sua giunta responsabili delle forti carenze degli ultimi anni a Milano: vedo una città ferita, voglio sentire le loro idee per costruire il programma» ha continuato dopo il convegno “Milano Futura – Costruiamo insieme Milano” e prima dell’appuntamento presso il ristorante Savini in Galleria.

DAL RADUNO DELLA LEGA A MILANO SPUNTA IL NOME DI FERRUCCIO RESTA. LUI: “NON VOGLIO AVERE LE CHIAVI DELLA CITTÀ”, MA INTANTO…

Tra chi è intervenuto nell’appuntamento di “apertura” della campagna elettorale a Milano in molti hanno riconosciuti alcuni “papabili” del prossimo decisivo appuntamento a Palazzo Marino (che sia 2026 o 2027, lo si vedrà): Geronima La Russa, Roberto Parodi, ma soprattutto l’ex rettore del Politecnico Ferrucio Resta, già potenziale candidato sindaco per il Centrodestra nel 2021. «Magari il prossimo sindaco di Milano è qui tra le persone senza schieramento politico», ha rintuzzato il vicepremier Salvini invitando la platea a proporre idee, riforme e novità da mettere in campo verso la prossima sfida al Centrosinistra.

Allargare i cordoni della politica alla società civile per trovare un candidato (e un programma) in grado di convincere una cittadinanza ferita, delusa e sempre più in difficoltà sui temi chiave come edilizia, piano casa, immigrazione e sicurezza: «Abbiamo ben chiara la squadra, il progetto, le periferie, la mobilità e l’urbanistica», ribadisce ancora Salvini parlando con i cronisti prima dell’evento ad ampio raggio da cui possiamo trattenere certamente la volontà di società civile e politica di provare a rimboccarsi le maniche per uscire dall’impasse di inchieste e forti squilibri sociali presenti nella metropoli sotto la Madonnina.

Davanti alle insistenti voci sulla possibilità che Ferruccio Resta fosse un candidato serio del Centrodestra per sfidare il prossimo erede di Giuseppe Sala – il n.1 della Lega Lombardia Romeo ha spiegato che l’ex rettore «è un profilo interessante» – è il diretto interessato a prendere tempo rispondendo ai vari cronisti: «Non avrò e non vorrò avere le chiavi di Milano», in quanto «sono tecnico e mi occupo di innovazione e giovani».

Una risposta secca che lo esclude dalla partita o una semplice dichiarazione “diplomatica” per attendere l’evoluzione dai prossimi vertici del Centrodestra? Ai posteri l’ardua a milanesissima “sentenza”, con Resta che rimane il presidente della Fondazione Politecnico e che ha partecipato attivamente al convegno della Lega per illustrare le proprie proposte sulla Milano pia vicina a studenti e universitari.

Serve girare tra la gente, serve vivere e respirare la città, questo il “consiglio” principale che esce dall’iniziale campagna della Lega, in aperta contestazione su quanto invece emerge fronte campo largo meneghino: «Sala si è chiuso nel palazzo e non ascolta il grido sofferente dei milanesi», racconta Salvini invitando il sindaco a mettere in campo le forze già presenti a Palazzo Marino, come i 3mila “ghisa” che potrebbero almeno alleviare il bisogno di sicurezza che emerge da praticamente tutte le periferie (e non solo). E poi ancora viabilità, politiche green e piano casa: il programma è partito, la corsa alle Comunali pure…