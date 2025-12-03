Decreto Armi all'Ucraina, sparisce da odg del CdM: l'intervento della Lega, il chiarimento di Meloni e la promessa sulla proroga entro fine anno

SI BLOCCA IL DECRETO ARMI UCRAINA: IL PUNTO DOPO IL BRACCIO DI FERRO DELLA LEGA

Nel Consiglio dei Ministri convocato dal Governo per la giornata del 4 dicembre 2025 non sarà presente il sesto Decreto Armi all’Ucraina, ma dalla Premier Giorgia Meloni – al termine del viaggio istituzionale nel Bahrein – arriva la garanzia che entro fine anno sarà comunque prorogato il dispositivo che assicura la continuità nel sostegno italiano agli aiuti militari richiesti da Kiev per proseguire la guerra contro la Russia.

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra +4% sul campo largo (col rebus Schlein). Referendum giustizia, Sì al 50%

Il caso politico si riapre dato che dietro il “blocco” del decreto legge vi sarebbe l’intervento della Lega di Matteo Salvini, secondo i retroscena colti di sorpresa dall’inserimento nell’iniziale bozza del pre-consiglio tradizionale convocato prima del CdM: il punto 2 dell’ordine del giorno prevedeva infatti in un primo momento lo schema di decreto legge per «la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina».

PM vs PARTITI/ Pecorella: dossieraggi vs. centrodestra e Lega, De Raho dovrebbe autosospendersi

Dal 2022, per decisione del Governo Draghi, il Decreto Armi consente l’invio di aiuti diretti all’esercito ucraino impegnato al fronte contro le forze di Putin: fino ad oggi il Governo Meloni ha sempre ribadito e prorogato tale intervento, e così è atteso l’esecutivo anche per le prossime settimane. Resta il dato che l’inserimento nell’ordine del giorno del prossimo CdM ha stupito i ministri del Carroccio che hanno subito chiesto chiarimenti a Palazzo Chigi, ricevendo dopo qualche ora una nuova convocazione del pre-consiglio senza più il Decreto Ucraina dall’agenda.

Sondaggi politici 2025: frenata FdI-Pd, balzo Lega all’8%/ 50% teme terza guerra mondiale, su obbligo leva…

COSA PUÒ SUCCEDERE ORA, LA PROMESSA DELLA PREMIER DAL BAHREIN: “DECRETO ENTRO FINE ANNO

In generale i pacchetti di aiuti verso l’Ucraina, stanziati dal Parlamento italiano, sono stati 12 dall’inizio della guerra nel febbraio 2022: il Decreto però in discussione nella maggioranza è un dispositivo di “base legale” che conferisce al Governo di disporre nell’anno solare quali e quanti aiuti inviare al Paese guidato da Volodymyr Zelensky.

L’ultimo dispositivo è stato firmato dal sottosegretario di Palazzo Chigi, Alfredo Mantovano, discusso probabilmente anche nell’ultimo Consiglio Supremo di Difesa diretto dal Presidente Mattarella: «Un conto è difendere l’Ucraina, altra cosa è alimentare una guerra: su armi a lungo raggio siamo contrari», così in giornata il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, parlando a Ping Pong su Rai Radio1, suggerendo alla maggioranza di attendere l’evoluzione dei negoziati di pace tra USA e Russia per prendere una ulteriore decisione entro fine 2025.

Parlando oggi all’inaugurazione della sede ENAC a Roma, il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato nettamente la speranza di poter volare entro qualche mese su Kiev e Mosca, «Oggi può sembrare un pio desiderio, ma se puoi sognarlo allora puoi desiderarlo». Il piano di pace proposto da Trump a Russia e Ucraina è ancora in alto mare, specie per il nodo dei territori e per le tensioni fortissime sull’asse UE-Mosca, specie dopo le ultime dichiarazioni dell’ammiraglio NATO Cavo Dragone. Proprio su questi temi è intervenuta dal Golfo la Presidente del Consiglio, criticando in parte le dichiarazioni dell’eminente vertice dell’Alleanza Atlantica, ma ribadendo la vicinanza dell’Italia all’Ucraina, anche con aiuti diretti all’esercito impegnato in guerra.

«Attenzione anche a come si leggono parole che bisogna anche essere molto attenti a pronunciare», spiega nel punto stampa la Premier Meloni ribadendo come la NATO rimane un’alleanza difensiva e che le parole di Cavo Dragone comunque si riferivano al tema della cybersicurezza (ma è proprio nel non averlo esplicitato con chiarezza che vi sarebbe la “leggerezza” comunicativa dell’ammiraglio).

«La possibilità di inviare aiuti scade il 31 dicembre e un decreto ci sarà», chiarisce Meloni nell’intento di aiutare direttamente l’Ucraina nella difesa dall’aggressore russo, «ci sarà più di un CdM che lo consente», aggiunge la Premier provando a chiudere la polemica interna alla sua stessa maggioranza. Si tratta di una mera questione logistica di priorità, con il Decreto Armi all’Ucraina che può essere prorogato anche nei prossimi Consigli dei Ministri, con la Lega che invece – in unità a FdI e Forza Italia – ha ottenuto di discutere altri decreti e provvedimenti più urgenti.