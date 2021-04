Lega contro Chiara Ferragni: “Restituisca l’Ambrogino d’Oro”/ “Strumentalizzare…”

La Lega replica a Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, su Instagram, si è scagliata contro la Regione Lombardia parlando del vaccino della nonna di Fedez. Negli scorsi giorni, i Ferragnez si erano lasciati andare ad uno sfogo in quanto la nonna del rapper, nonostante sia over 80, non aveva ancora ricevuto il vaccino. Ieri, attraverso un post pubblicato su Instragram, Chiara Ferragni è tornata sull’argomento. La moglie di Fedez ha così raccontato che la nonna del marito è stata chiamata per fare il vaccino. L’influencer, però, ha chiesto che non vengano fatti favoritismi. Il post di Chiara Ferragni, diventata mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Vittoria, ha ottenuto più di un milione di like e tantissimi commenti. Le parole di Chiara Ferragni hanno, tuttavia, scatenato la reazione dei consiglieri Max Bastoni e Gabriele Abbiati.

LA REPLICA DELLA LEGA A CHIARA FERRAGNI

Max Bastoni e Gabriele Abbiati, consiglieri comunali della Lega a Milano, come riferisce Il Giorno, si sono duramente scagliati contro Chiara Ferragni. Secondo i due rappresentanti della Lega, ci sarebbe stata una strumentalizzazione della vicenda. “Apprendiamo con sdegno la strumentalizzazione con la quale Chiara Ferragni ha voluto attaccare Regione Lombardia e chi in questi mesi sta lavorando per vaccinare il maggior numero di lombardi” – fanno sapere Max Bastoni e Gabriele Abbiati. “Falsificare una notizia al solo fine di mettere sotto attacco la Regione, non solo non è corretto ma appare anche come un atto di falsa propaganda politica, degna dei peggiori regimi comunisti“, aggiungono. ”Riteniamo, inoltre, che personaggi che si prestano a queste falsificazioni non siano degne di poter ricevere l’Ambrogino d’Oro e quindi la signora Ferragni restituisca l’attestato e si metta al lavoro seriamente per il bene dei milanesi e dei lombardi”, concludono.

