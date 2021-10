LEGA ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali preferenze consiglieri: Di Benedetto top

RISULTATI COMUNALI BOLOGNA 2021: PREFERENZE LEGA

I risultati delle Elezioni Comunali Bologna 2021 hanno visto trionfare al primo turno il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore: secondo posto per Fabio Battistini, il candidato del centrodestra sostenuto anche dalla Lega, il quale ha ottenuto il 29,64% delle preferenze. Il partito di Matteo Salvini, in totale, si è aggiudicato 11346 voti, ovvero il 7.74%. Un dato che dovrebbe consentirgli di avere tre seggi per la formazione del prossimo Consiglio Comunale. Le 455 sezioni sono state già tutte scrutinate.

Il consigliere che ha ottenuto la percentuale più rilevante di voti è Matteo Di Benedetto, con il 14.98% (516 preferenze). Alle sue spalle, rispettivamente con il 10.98% (378 preferenze) e con il 9.99% (344 preferenze) ci sono Paola Francesca Scarano e Giulio Venturi. Staccati Domenico Trapasso (6.94%) e Michele Facci (6.85%). Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati della Lega alle Elezioni Comunali Bologna 2021. (Agg. di Chiara Ferrara)

CANDIDATI CONSIGLIERI LEGA A BOLOGNA

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Bologna 2021, la situazione vede la sfida tra il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore e quello del centrodestra, appoggiato anche dalla Lega, l’imprenditore Fabio Battistini per prendere l’eredità di Virginio Merola e per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri della Lega a Bologna, che vede come capolista Giulio Venturi. Gli altri candidati del partito di Matteo Salvini sono: Pietro Bassi, Antonietta Burtone, Diego Cappato, Cinzia Carati, Letizia Catelli, Sergio Celloni, Francesco Dalle Donne, Alessandro Donati, Andrea Carrino, Vittorio De Lorenzi, Matteo Di Benedetto, Sara Maria Di Graci, Cristiano Di Martino, Graziano Elmi, Michele Facci, Valeria Gamberini, Arianna Giordano, Luca Giuliani, Rosa Lanziello, Laura Lecchi, Giovanni Leporati, Athena Marchesi, Mario Mele, Anna Montella, Daniela Muccitelli, Vens Kahumba Mulosi, Erika Muratori, Massimiliano Murgia, Dario Nobile, Maria Sanna, Paola Francesca Scarano, Domenico Trapasso, Simona Vacchi, Raffaele Valetto, Walter Wang King.

ELETTI E PREFERENZE LEGA ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Bologna 2021, torniamo al 2016. La vittoria al ballottaggio andò a Virginio Merola, appoggiato dal centrosinistra, con il 54,64% contro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni (che poi ha sfidato Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna) con il 45,36%. La Lega ha eletto tre consiglieri: oltre alla candidata sindaco Lucia Borgonzoni, rientrò anche Paola Francesca Scarano (305 preferenze). Con lei, eletto anche Federico Caselli (252) e Umberto Bosco.



