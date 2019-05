Lega eletti e preferenze Elezioni Piemonte 2019/ Consiglieri regionali, seggi: i nomi

Consiglieri eletti e candidati Lega alle elezioni Regionali Piemonte 2019, l’elenco completo dei nomi in sostegno alla candidatura di Alberto Cirio a nuovo presidente. Il Carroccio di Matteo Salvini sarà il partito che crescerà di più: nel 2014 arrivò poco sopra il 7%, garantendosi solo due seggi in Consiglio Regionale (Alessandro Manuel Benvenuto eletto a Torino e Gianna Gancia eletta a Cuneo): la Lega traina il Centrodestra e, a meno di colpi di scena clamorosi, sarà il primo partito anche alle Regionali oltre che alle Europee. Il ministro dell’Interno, affiancato dal segretario regionale Riccardo Molinari, ha girato il Piemonte in lungo e largo per appoggiare la candidatura del forzista Cirio ed ha inviato un messaggio ben preciso su uno dei temi pià dibattuti in campagna elettorale, ovvero la Tav Torino-Lione: «Con i 5 stelle ci sono certamente differenze, per esempio sulla Tav. E’ chiaro che se in Piemonte vince il centrodestra, la Tav si fa». E gli ultimi sondaggi disponibili, quelli di Ipsos del 10 aprile 2019, non lasciano spazio a dubbi: Lega al 29%, pioggia di consiglieri del Carroccio in programma…

CONSIGLIERI CANDIDATI LEGA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: TORINO

Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati Lega alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Torino: Allasia Stefano, Ricca Fabrizio, Balzola Giuliano, Fava Mauro, Bruno Carmelo, Broglio Claudio, Burdet Denise, Cerutti Andrea, Gavazza Gianluca, Giorgis Piergiorgio, Gobetti Paola, Leone Claudio, Maffei Maurizio, Marin Valter, Marovelli Patrizia, Perre Grazia, Pilone Roberto, Polato Mauro, Raviola Cinzia, Reinaudi Donatella, Sinatora Benito (detto Luigi). Uno degli esponenti di punta, che vanta otto anni da consigliere comunale, è Fabrizio Ricca: «Come abbiamo dimostrato in quest’anno di governo tutto quello che diciamo poi lo facciamo: per noi, dalle parole ai fatti è molto più di uno slogan. E dopo 5 anni di immobilismo è tempo di far rialzare la testa al Piemonte». Come lui, da tradizione Lega, presenti in listino diversi altri politici che vantano esperienze in comuni e realtà del territorio piemontese.

CONSIGLIERI CANDIDATI LEGA, ELEZIONI REGIONALI PIEMONTE 2019: LE ALTRE PROVINCE

Adesso passiamo ai restanti listini provinciali. Questo l’elenco completo dei consiglieri candidati Lega alle Elezioni Piemonte 2019 per la Provincia di Alessandria: Poggio Giovanni Battista (detto Daniele), Protopapa Marco, Lumiera Cinzia, Ghiglia Franco. Ad Asti candidati al Consiglio Regionale Carosso Fabio, Lanfranco Paolo. Candidati a Biella Mosca Michele e Caucino Chiara, mentre a Cuneo sono stati selezionati Demarchi Paolo, Gagliasso Matteo, Icardi Luigi Genesio, Mantini Anna, Tealdi Guido. Questo l’elenco dei candidati a Novara: Beatrice Roberto, Lanzo Riccardo, Perugini Federico. A Verbano Cusio Ossola la scelta è ricaduta su Preioni Alberto, mentre a Vercelli il Carroccio ha puntato su Dago Angelo e Rosetta Michela. A differenza di quanto accaduto nel 2014, dunque, troveranno spazio in Consiglio Regionale molti di questi candidati: basti pensare che, tralasciando il risultato di Torino, cinque anni fa solo a Cuneo la Lega riuscì a strappare un seggio.



