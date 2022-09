Lega, eletti Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

Con 56.468 sezioni scrutate su 60.399, quindi con lo spoglio delle Elezioni Politiche 2022 che volge al termine, i risultati si consolidano ed è possibile già parlare di eletti Lega alla Camera e al Senato. Non sono risultati ancora definitivi, ma al momento al partito di Salvini dovrebbero andare 66 seggi alla Camera e 32 al Senato, in virtù del 9,01% che viene attribuito attualmente al Carroccio. Per quanto riguarda i primi nomi ufficiali di eletti Lega, ci sono coloro che hanno vinto la sfida agli uninominali.

Al momento i sicuri sono Massimo Bitonci (collegio uninominale U02 Selvazzano Dentro), Dimitri Coin (collegio uninominale U04 Castelfranco Veneto), Giorgia Andreuzza (collegio uninominale Veneto 1 – U02 Chioggia) e Alberto Luigi Gusmeroli (collegio uninominale Piemntone 2 U02 Novara). Sono 4 degli eletti all’uninominale già noti del centrodestra.

LEGA CON SALVINI: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Sale l’attesa per i risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze e i relativi seggi che la Lega di Salvini potrà ottenere dopo lo spoglio concluso delle votazioni di ieri. Tra collegi plurinominali e collegi uninominali (dove il candidato viene votato e condiviso dall’intera coalizione di Centrodestra) i nomi dei candidati al prossimo Parlamento nelle file della Lega hanno visto conferme di praticamente tutto il gruppo dirigente delle ultime legislature. Candidati e con buone possibilità di essere eletti tutti i Ministri uscendo del Governo Draghi (Stefani, Garavaglia, Giorgetti) nei listini proporzionali come capilista: insieme anche la squadra del direttivo in Parlamento (i capogruppo Molinari e Romeo e i sottosegretari/viceministri).

Tra i nomi “big” candidati eletti della Lega che hanno trovato spazio nelle liste per le Elezioni 2022 troviamo l’ex magistrato ed ex candidata a vice-sindaca di Roma Simonetta Matone nel collegio uninominale Lazio 1 U02 Roma, l’ex campione di pallavolo Luigi Mastrangelo al collegio plurinominale Puglia P03, oppure anche Mario Barbuto (presidente dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti), Vincenzo Pepe (presidente di FareAmbiente), lo scrittore Giuseppe Valditara e l’editore (di Libero e del Tempo) Antonio Angelucci. Per Matteo Salvini la scelta delle candidature è stata fatta su 4 collegi plurinominali: Basilicata P01, Calabria P01, Lombardia P02 (Milano) e Puglia P01. Per sapere la lista completa di tutti i candidati della Lega nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI LEGA ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

Con in risultati delle Elezioni Politiche 2022 in arrivo si scoprirà se l’obiettivo fissato dal leader della Lega Matteo Salvini prima del voto – ovvero superare il 17,4% delle preferenze finali – sarà stato ottenuto oppure no. Nelle Elezioni del 4 marzo 2018, quelle che poi dopo mesi travagliati di consultazioni e “Premier incaricati” portò alla formazione del Governo Conte-1 con Lega assieme a M5s, videro il Carroccio divenire il primo partito della coalizione di Centrodestra. 17,4% per la Lega di Salvini con 73 seggi complessivi conquistati alla Camera, 17,6% al Senato con 37 seggi conquistati di parlamentari eletti Lega.

Eletti della Lega furono al Senato lo storico fondatore della Lega Umberto Bossi e ovviamente anche il leader segretario Matteo Salvini: eletti e poi nominati capogruppo di Camera e Senato furono Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, così come eletto fu anche il poi nominato Sottosegretario di Palazzo Chigi (nel Governo Conte 1) e Ministro del MISE (nel Governo Draghi), Giancarlo Giorgetti. A questo link è possibile ripercorre tutti i deputati uscenti eletti nella Lega alla Camera; qui invece tutti i nomi dei senatori eletti dal Carroccio.











