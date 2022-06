Lega, eletti Genova 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze lista e seggi

RISULTATI COMUNALI GENOVA 2022: LISTA LEGA AL 7,7%

Con la vittoria di Marco Bucci alle Elezioni Comunali 2022 già al primo turno, la coalizione di Centrodestra otterrà la maggioranza dei seggi in Consiglio Comunale: per la Lega di Matteo Salvini però, a differenza di cinque anni fa, i risultati dello spoglio ancora in corso vede un ridimensionamento a vantaggio di altre liste come FdI e la stessa lista VinceGenova-Bucci Sindaco.

Secondo le proiezioni di Opinio-Rai, la Lega è il quinto partito più votato alle Comunali 2022 con il 6,7%, superato da FdI al 10,1% e dalla lista del sindaco uscente al 20%: secondo le proiezioni Swg per La7, copertura al 36%, la Lega avrebbe invece un 7,7% d preferenze nei risultati parziali delle Amministrative a Genova, comunque dietro alle liste di Bucci, Meloni e Toti. Saranno comunque i risultati definitivi nel prossime ore a far capire quale sarà l’esatta composizione del prossimo Consiglio Comunale, tra seggi e preferenze tanto per la Lega quanto per le altre liste in quota Centrodestra. (a cura di Niccolò Magnani) Risultati spoglio Genova – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

LEGA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI GENOVA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle Elezioni Comunali Genova 2022, dove emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, la Lega guidata da Matteo Salvini vuole giocare un ruolo da protagonista nella coalizione a sostegno del sindaco uscente Marco Bucci. L’elenco dei candidati consiglieri comprende nomi di spicco della politica e della società civile genovese, non ci resta che entrare nel dettaglio e scoprire i nomi scelti dal Carroccio…

Questo l’elenco dei candidati della Lega alle elezioni comunali di Genova 2022: Paola Bordilli, Stefano Garassino, Giorgio Viale, Federico Bertorello, Lorella Fontana, Fabio Ariotti, Maurizio Amorifni, Francesca Corso, Sonia Paglialunga, Maria Rosa Rossetti, Davide Rosi, Pietro Angiola, Morena Baroni, Alexsandro Celso Vitalino Bazzigallupi, Benvenuti Matteo, Alessio Bevilacqua, Luca Bozzo, Lorenzo Branca, Carla Caccao, Claudia Carrero, Claudia Castello, Stefano Costa, Massimiliano Curletto, Marco Durante, Andrea Ferrari, Roberto Gaibazzi, Vincenzina Laguardia, Michele Maffei, Mario Migone, Maria Teresa Mitaritonna, Marco Morabito, Michele Pastorino, Edoardo Raposio, Serena Russo, Antonio Susi Olivieri, Gianluca Taddei, Marianna Tortorella, Maria Cristina Traverso, Remo Viazzi, Edoardo Villa.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA LEGA NEL 2017

Alle elezioni comunali di Genova di cinque anni fa, il sindaco Marco Bucci ottenne la vittoria al secondo turno, garantendo al Centrodestra la maggioranza in Consiglio Comunale. La coalizione ottenne in tutto 24 seggi, poco meno della metà assegnati alla Lega. Questo l’elenco dei consiglieri eletti tra le fila del Carroccio, molti dei quali tentano il bis a questa tornata: Alessio Piana, Fabio Ariotti, Stefano Garassino, Davide Rossi, Lorella Fontana, Federico Bertorello, Luca Remuzzi, Paola Bordilli, Maurizio Amorfini.

“La Lega schiera una bella lista. Per la prima volta abbiamo una donna come capolista, un segnale di quanto siamo al passo coi tempi in modo concreto non soltanto a parole. Quaranta candidati agguerriti porteranno avanti le nostre battaglie, porteranno a spasso per la città le idee del nostro programma”, l’analisi di Edoardo Rixi, deputato e segretario Lega in Liguria.

