Lega lista eletti Parma 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze e seggi

LEGA CON VIGNALI: I RISULTATI A PARMA

Vediamo i risultati ufficiali delle elezioni comunali a Parma. Concluso nella notte lo scrutinio di tutte le 204 sezioni su 204 che ci danno un quadro sicuro su come siano andate queste amministrative nella città emiliana. Per il ruolo di sindaco, Michele Guerra è primo con un netto vantaggio sul secondo. Il candidato di centrosinistra ha ottenuto un 44.18% ma questo non basterà per l’elezione diretta al primo turno. Andrà al ballottaggio con Pietro Vignali del centrodestra, fermo al 21.25%. Nonostante i 20 punti percentuali e più di differenza, si andrà quindi al ballottaggio. Al terzo posto Dario Costi con 13.49%. Priamo Bocchi, sostenuto da Fratelli d’Italia, ha ottenuto un quarto posto con 7.53%. Per quanto riguarda i partiti, il primo è il PD con un 24.24% dei voti pari a 15.920. Solamente un 4.14% per la Lega a sostegno di Vignali e un 2.63% per Forza Italia. Per FDI a sostegno di Bocchi la percentuale è del 7.67%. Non si conosce ancora il numero di seggi per ogni singolo partito. (agg. Josephine Carinci)

LEGA CON VIGNALI: I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PARMA 2022

Sale attesa per i risultati definitivi delle Elezioni Comunali Parma 2022, con le preferenze e i candidati eletti per la Lega di Salvini che sul Comune emiliano e sul candidato Pietro Vignali puntava molto per superare la sfida interna a Fratelli d’Italia, presentata da sola con il candidato Priamo Bocchi.

I primi risultati di proiezioni e dati reali danno il Centrosinistra in vantaggio verso i ballottaggi, con Vignali-Cdx che invece inseguirà tra due settimane con circa la metà dei voti di Guerra presi al primo turno. La Lega dal canto suo può festeggiare la vittoria interna (con Forza Italia) sui colleghi-rivali di FdI, visto che il candidato Bocchi rimarrà fuori dal Consiglio Comunale: si punta anzi a raccogliere i voti dei “meloniani” per un ballottaggio in grado di ribaltare i risultati delle Amministrative. Questi i candidati consiglieri della Lega in sostegno a Vignali, sempre in attesa delle preferenze per capire chi e quanti entreranno poi in Consiglio: Marcello Amadei, Paolo Azzali, Emanuela Bellante, Carlo Bertolotti, Andrea Bettati, Luca Bilzi, Maurizio Campari, Giovanni Capece, Laura Cavandoli, Laura Ceresini, Piergiuseppe Froldi, Barbara Gandini, Claudia Granata, Alessandro Guardamagna, Fabridi Lalli, Franco Manzini, Carlotta Marù, Matteo Menozzi, Michele Mezzadri, Rienzo Monferdini, Barbara Montanini, Monica Moschioni, Emiliano Occhi, Andrea Pezzolla, Roberto Piastra, Silvia Ragone, Claudia Serventi, Giuseppe Troiano, Ciro Verde, Davide Zambrelli, Paola Zanichelli, Martina Morandi. Risultati spoglio Parma – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA LEGA ELEZIONI PARMA 2022

In attesa dei risultati di queste Elezioni Comunali 2022, gli scenari del Centrodestra su Parma cinque anni dopo la vittoria del Pizzarotti bis potrebbero variare e non di poco, anche se molto dipenderà da come finirà il ballottaggio del 26 giugno prossimo.

La Lega di Salvini, in particolare, punta a far meglio dei risultati del 2017: in quel caso, con la candidata Cavandoli del Centrodestra terminata fuori dal ballottaggio (19,27% al primo turno contro il 32,7% di Scarpa-Csx) e 34,7% di Pizzarotti ex M5s), i seggi conquistati dal Carroccio furono solo 3, l’unico partito che “incassò” preferenze utili ad avere consiglieri eletti in Consiglio nei 5 anni successivi. Si tratta nello specifico di Laura Cavandoli, Paolo Azzali, Emiliano Occhi: Salvini con Vignali puntano ad ottenere preferenze più alte anche perché questa volta il ballottaggio è assicurato e la possibilità di ottenere più consiglieri comunali è alquanto concreta. Su questa pagina, non appena disponibili i risultati, tutti i nomi dei nuovi eletti nelle file Lega a Parma a sostegno del candidato sindaco Vignali.

