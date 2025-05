CONSIGLIO FEDERALE DELLA LEGA “RISCRIVE” L’ORGANIGRAMMA CON VANNACCI E SARDONE AL POSTO DI CRIPPA (E LORENZO FONTANA)

Silvia Sardone per l’area nord-ovest, Alberto Stefani per il nord-est, Claudio Durigon per il centro-sud, il generale Roberto Vannacci per provare ad ampliare consensi e preferenze anche fuori dal tradizionale “recinto” del Carroccio: questo il nuovo organigramma della Lega approvato questo pomeriggio in Consiglio Federale tenuto alla Camera e in video collegamento su Zoom, con i 4 vicesegretari del leader Matteo Salvini confermato nel Congresso della Lega dello scorso 6 aprile 2025 a Firenze.

In quell’occasione il generale ed europarlamentare Vannacci prese la tessera del partito, con inoltre una modifica del regolamento interno del Carroccio che permise anche a chi non è iscritto da almeno 10 anni al partito di poter essere nominato in incarichi ufficiali nell’organigramma nazionale. E così il trionfatore di preferenze alle ultime Europee entra a far parte del Consiglio nazionale della Lega, come vicesegretario di Salvini che si aggiunge ai confermatissimi Alberto Stefani (leader della Lega Veneta) e Claudio Durigon, sottosegretario del Lavoro al Governo e uomo forte nel centro-sud Italia.

Dopo l’uscita di scena forzata di Lorenzo Fontana, in quanto nominato Presidente della Camera a fine 2022, lascia Andrea Crippa, deputato e da 4 anni vicesegretario di Salvini (decaduto in quanto il regolamento prevede solo 4 vicesegretari, ndr): «continuerà a essere al mio fianco con un ruolo rilevante», ha detto il vicepremier uscendo dal Consiglio Federale, dopo l’approvazione dei 4 “nuovi” vice che accompagneranno la Lega nei prossimi anni di sfide politiche in Italia e in UE con l’esperienza dei Patrioti per l’Europa.

LA SORPRESA DI SARDONE E IL RILANCIO DELLA LEGA DOPO IL CONGRESSO

Tanto Vannacci quanto Sardone divengono vicesegretari per la modifica dello statuto che al Congresso della Lega approvò lo stop al requisito sui minimo 10 anni da militante del Carroccio per approdare ad incarichi di rilievo: una sorpresa nella sorpresa però è stata per la consigliera in Comune di Milano ed europarlamentare leghista, che avrebbe appreso proprio oggi l’onore della nomina a vicesegretario.

«Sono anche la prima donna vicesegretaria della Lega quindi sono veramente onorata», ha confessato uscendo da Montecitorio la stessa Sardone che d’ora in poi condividerà il suo ruolo con Stefani, Durigon e Vannacci. Per la “pasionaria” milanese 42enne, il ruolo affidatole resta un grande onore e al contempo una responsabilità che dice di assumere con «entusiasmo, pronta a dare il massimo per la nostra comunità e a combattere le sfide che ci attendono in Italia e in Europa».

In crescita nei sondaggi politici dopo un 2024 molto complicato, la Lega di Salvini resta nel pieno della compattezza del Centrodestra in Italia ma incarna al contempo una voce di critica all’Europa di Von der Leyen, contro le logiche di riarmo e in favore di una vasta riforma del welfare europeo per esaltare le nazioni ed evitare di immettere lacci e/o follie su green e simili.

Nel medesimo Consiglio Federale di oggi, prima delle nomine per i vicesegretari, il Carroccio ha visto l’introduzione del Ministro MEF Giorgetti sulle proposte in merito alla pace fiscale, «per noi obiettivo concreto e irrinunciabile», fanno sapere dalla Lega all’ANSA. È stato dato mandato pieno a Salvini e allo stesso Ministro dell’Economia per discutere con gli alleati di Governo per tutelare il più possibile «chi ha ricevuto delle cartelle pur essendo in buonafede», confermando invece assoluta intolleranza contro i grandi evasori.