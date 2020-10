Lega: “Ue faccia chiarezza su soldi a laboratorio Wuhan”/ La replica: “Poco da dire”

L’Unione Europea, precisamente nelle vesti della Commissione Eu, avrebbe finanziato un laboratorio in quel di Wuhan, metropoli da cui sarebbe partita l’infezione di coronavirus fra la fine del 2019 e l’inizio del 2020. Una notizia che ha lasciato molti un po’ perplessi, in quanto secondo la teoria complottista più diffusa e mai confermata, il covid-19 sarebbe stato creato proprio nell’istituto di virologia di Wuhan. “L’Ue faccia chiarezza sui finanziamenti al laboratorio di Wuhan – il comunicato in risposta diffuso quest’oggi dalla Lega, che specifica – in questo momento, su argomenti così delicati, è necessaria e obbligatoria la massima trasparenza. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Europea per sapere se il meccanismo di controllo e verifica sia stato attivato e con quali esiti, nonché per sollecitare più efficaci controlli nella fase successiva ai finanziamenti”.

LEGA INVITA UE A FARE CHIAREZZA SU WUHAN, LA REPLICA: “DISINFORMAZIONE”

Pronta la replica dell’Ue, con il portavoce della commissione europea, Johannes Bahrke, che ha spiegato che non vi è “molto da dire”, aggiungendo che “E’ circolata della disinformazione su questo”, anche se “effettivamente l’Istituto ha partecipato, insieme a molti altri, ad un progetto, e ha ricevuto una piccola parte dei finanziamenti”. Nel dettaglio, come scrive anche la Lega, l’Ue avrebbe finanziato il programma Horizon 2020 fra il 2015 e il 2019, elargendo 73.375 e 87.436 euro. Inoltre, sarebbe stato finanziato l’istituto di virologia di Wuhan con altri 88.433,75 euro. Ma stando alla Ue, l’importo sarebbe “molto inferiore a quanto riportato da diverse fonti”. “Considerati i danni al nostro mercato interno derivanti dal commercio di medicinali contraffatti provenienti dalla Cina – aggiunge la Lega attraverso una nota sottoscritta dagli europarlamentari della Lega Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, e Marco Zanni – chiediamo perché l’Ue continui a finanziare questi programmi di ricerca”.



