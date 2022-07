Legami mortali/ Su Rai 2 il film con Andrea Roth ed Eric Osborne

Legami mortali, film di Rai 2 diretto da Caroline Labrèche

Legami mortali va in onda oggi, sabato 9 luglio, su Rai 2 a partire dalle 21.20. La pellicola è di produzione americana ed è stata distribuita nel 2019. La regia è di Caroline Labrèche, sceneggiatrice e regista, il suo ultimo lavoro è Radius.

Nel cast troviamo Andrea Roth, in 25 anni di carriera ha interpretato nove film e due serie tv Cloack & Dagger w Rescue Me. Eric Osborne è un attore americano. Katie Douglas ha interpretato di recente Ogni giorno. Il cast si arricchisce della presenza di Tygh Runyan, Kayla Henry e Kayleigh Choiniere.

Legami mortali, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Legami mortali. Paige e Nathan erano una coppia felice fino a quando a causa di incidente il loro figlio Zack adolescente perde la vita. È trascorso un anno dalla tragedia, ma mentre Nathan con la figlia Addie hanno cercato di riprendere in mano la loro vita senza farsi affossare dal disperato ricordo del figlio e del fratello che non c’è, per Paige la situazione è diversa. Dal quel brutto giorno la sua vita si è fermata, e non riesce in nessuno modo a rimetterla in sesto.

La donna, nonostante l’aiuto della famiglia non riesce a elaborare il lutto e si lascia ogni giorno consumare dal dolore. Non riesce nemmeno più a lavorare e per recuperare lo stipendio perso, decide di affittare una camera. Con questo pretesto, Brandon Wilson fa il suo ingresso nella casa di Paige e Nathan. Il ragazzo è uno studente universitario e assomiglia molto a Zack, difatti in poco tempo riesce a colmare il vuoto lasciato dal ragazzo e Paige sembra ritrovare un po’ di armonia interiore. Purtroppo Brandon nasconde un “lato oscuro” e per la famiglia si prospettano giorni difficili con grossi guai all’orizzonte.

