Legge 104 nel pubblico impiego/ Ecco i posti riservati alle categorie protette (9 agosto 2023)

La legge 104 nel pubblico impiego prioritizza chi rientra nelle categorie protette, fino ad un massimo (che dopo vedremo), di posti occupabili con priorità. Questo vuol dire che su un certo numero di dipendenti, anche nei posti pubblici – come per il privato – una parte delle assunzioni viene riservato a questa platea di beneficiari.

La 104 ha subito delle novità importanti, un aspetto però a cui teniamo molto, è la riservatezza di un certo numero di posti nel pubblico impiego (allo stesso modo di un posto di lavoro in un’azienda privata). Nello specifico, per le categorie protette è prevista l’occupazione in rapporto ad una percentuale da calcolare sul totale dei dipendenti di un posto pubblico.

Legge 104 nel pubblico impiego: chi può farsi assumere?

La legge 104 vale anche nel pubblico impiego. Per i lavoratori che rientrano nelle categorie protette, è prevista – come già accennato – una occupazione la cui percentuale dipende dal posto per la quale ci si vuole fare assumere.

Prendendo in esempio un’assunzione al Comune, per questo posto le categorie protette devono riempire almeno il 7% rispetto al totale dei dipendenti. Dunque, se il numero dei dipendenti in uno specifico Comune va dai 36 ai 50, i lavoratori con 104 saranno circa due.

In un Comune dove i dipendenti sono meno, tra i 15 e i 35, il lavoratore assunto con Legge 104 sarà uno. Per quanto riguarda i soggetti appartenenti alle categorie protette, e dunque percettori di 104, ecco quali requisiti devono soddisfare affinché possano candidarsi ad una posizione nel pubblico impiego:

Persone affette da minorazioni psichiche e/o fisiche e coloro che risultano portatori di handicap intellettivo, la cui capacità lavorativa è meno del 45%;

Invalidi al 33%;

Soggetti sordomuti o non vedenti ;

Invalidi di guerra, per servizio o civili.

Questi sono i soggetti che possono essere assunti tramite legge 104 nel pubblico impiego, a patto che valutino la percentuale ammessa per la loro posizione.











