Interessante intervista a 10 Minuti su Rete 4 al sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon: si è parlato della legge di bilancio 2

Il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon, è stato ospite ieri sera negli studi del programma di Rete 4 Dieci minuti con Nicola Porro. Si è parlato della recente manovra di bilancio 2026, a cominciare da un aumento della tassazione sull’affitto breve dal 21 al 26%, una norma che ha lasciato perplesso anche lo stesso Durigon.

“Questa è una cosa impropria che ci siamo trovati nelle bozze, una cosa inverosimile. Stiamo discutendo, ne abbiamo parlato con Giorgetti, verrà fermata o articolata in maniera diversa. Per noi è un tema: dobbiamo trovare le risorse per fermare questa cosa che è iniqua. Forza Italia è contraria? Siamo abituati che, nell’arco dei meandri, c’è qualche manina che mette dentro delle norme che non sono ancora applicate, ma sono solo delle bozze. Vedremo come uscirà dalla norma e faremo in modo che venga spenta.”

LEGGE DI BILANCIO 2026, DURIGON SU PENSIONI E CONTRIBUTO DELLE BANCHE

Sulle novità riguardanti le pensioni, l’esponente della Lega spiega: “Delle pensioni dobbiamo parlarne a 360 gradi. Noi siamo una popolazione vecchia sul mondo del lavoro: gli over 60 sono prevalenti sui giovani e dobbiamo intervenire per cambiare questa cultura. Dietro a una persona non c’è un numero, ma c’è l’efficienza di un’azienda. Siamo riusciti a portare a casa un buon risultato iniziale e lo ha detto anche Giorgetti, spiegando che adesso c’è l’aumento di un mese, che potrebbe però essere riassorbito. Basta questo per le pensioni? No, serve flessibilità. Siamo in un momento storico – ha continuato – dove siamo al 63% di occupazione, che deve diventare più efficiente per le aziende. Pensare di formare gente a 62, 63 o 64 anni non è buon senso per l’azienda stessa, in un momento in cui si parla di intelligenza artificiale.”

Sul contributo delle banche alla manovra di bilancio 2026: “Abbiamo fatto una finanziaria che ha il peso dei 40 miliardi del bonus 110, quindi dobbiamo dare una risposta in più. Credo che oggettivamente i 5 miliardi delle banche e delle assicurazioni non abbiano un impatto: sono dei profitti, e i mercati hanno retto bene. Questo aumento dei profitti per le banche deriva dall’avanzamento dei tassi di interesse grazie all’inflazione, mentre di contro i salari hanno avuto una grande difficoltà. Le banche non soffriranno con una minima tassazione. È un profitto con cui, oggettivamente, possono contribuire.”

LEGGE DI BILANCIO 2026, DURIGON SU IRPEF E “LITIGI”

Sul taglio dell’Irpef: “È un’altra manovra che mettiamo insieme a quella che abbiamo fatto nella manovra precedente sul lavoro. Il buono pasto è frutto di una contrattazione collettiva”, ha detto riferendosi al passaggio da 8 euro a 10 euro netti per i lavoratori.

Infine, sui litigi all’interno del governo, Durigon precisa: “Io ho vissuto stagioni di contrapposizioni con il governo Conte e i 5 Stelle, dove eravamo due cose separate. Ho avuto anche il governo Draghi, dove faceva tutto Draghi. Questo è un governo che ha le sue idee: ci sono opinioni diverse e noi quest’anno abbiamo messo la rottamazione per 15 milioni di italiani, e questo è un avanzamento. Ci sono comunque opinioni diverse perché siamo tre partiti, ma la sintesi la fanno sempre Meloni, Salvini e Tajani: sono sempre i tre leader a trovarla.”

Durigon fa quindi chiaramente capire come nella maggioranza vi siano ovviamente opinioni diverse e idee differenti ma alla fine si riesca a trovare una quadra comune, come dimostrato appunto dalla rottamazione per 15 milioni di italiani, voluta fortemente dalla Lega e dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, di modo da poter dare un po’ di respiro ai nostri connazionali che hanno dei debiti minimi con lo stato ma che comunque rappresentano un carico importante in un possibile momento di difficoltà. Vedremo se nel corso delle prossime settimane emergeranno eventuali altre criticità che siamo certi verranno risolte.