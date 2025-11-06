Governo prepara il "piano B" in caso di mancata approvazione del Premierato entro 2027: come funziona la legge elettorale proporzionale con doppio premio

NO PREMIERATO? C’È IL PIANO B: LE TRAME NEL CENTRODESTRA SULLA LEGGE ELETTORALE

A Palazzo Chigi mentre si prepara la lunga stagione referendaria che porterà alle urne gli italiani sulla riforma della giustizia, si pensa già al 2027: non solo nella sfida eterna tra Centrodestra e Centrosinistra, ma alcune delle riforme chiave di questo Governo, l’Autonomia differenziata e il Premierato su tutte. Ebbene, è notizia di queste ore dell’apertura di un tavolo informativo per discutere di una nuova legge elettorale da approvare a prescindere che si raggiunga o meno l’approvazione finale con Referendum per il Premierato.

Il ragionamento è una sorta di “piano B” da preparare qualora – come probabile – si slittino le votazioni nazionali sulla riforma che indicherà il Presidente del Consiglio già nelle schede elettorali: se infatti la riforma sull’elezione diretta del Capo del Governo non dovesse passare in questa Legislatura, i partiti del Centrodestra stanno preparando una possibile riforma elettorale che eviti l’inserimento del nome del Premier sulla scheda (in quanto sarebbe una sorta di “sgarbo” istituzionale alle attuali regole che prevede la nomina del Premier in mano al Presidente della Repubblica).

Dopo il “iva libera” giunto da Fratelli d’Italia, prima con il Presidente del Senato La Russa e poi dal Ministro Lollobrigida, si ragiona per una nuova legge elettorale che vada oltre il Rosatellum usato nelle ultime due Elezioni Politiche: l’idea, secondo le anticipazioni trapelate finora, è di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, sulla base della legge già in uso per le Elezioni Regionali. A guidare le trattative e lo studio sulla giusta tipologia di sistema elettorale vi è il Ministro Roberto Calderoli, che già ha riunito un tavolo di maggioranza la scorsa settimana proprio per discutere del nuovo sistema di voto senza appunto per forza tener conto del Premierato.

COME POTREBBE FUNZIONARE LA NUOVA LEGGE ELETTORALE (FORSE GIÀ DAL 2027)

Se la legge attuale del Rosatellum prevede un sistema “spurio”, misto tra proporzionale e maggioritario con i collegi uninominali, l’idea di FdI e Lega – Forza Italia nutre qualche perplessità in più – è quella di presentare un sistema sostanzialmente proporzionale, con indicazione della preferenza per i candidati parlamentari, con soglia di sbarramento al 3% e con un doppio premio di maggioranza.

Il primo riguarda l’assegnazione del 55% dei seggi alla coalizione che supera il 40% dei voti totali, il secondo invece addirittura un 60% dei seggi complessivi in caso che la coalizione prendesse sopra il 45% delle preferenze: via i collegi uninominali, cercando così di “contattare” la possibile convergenza del campo largo progressista su un singolo candidato con più partiti a sostegno. Dubbi invece sull’eventualità di inserire il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio per ogni coalizione: un po’ perché sarebbe appunto un “anticipo” del Premierato, e un po’ pecche in Forza Italia permane la volontà di inserire il nome di Berlusconi nel simbolo e sarebbe problematico aggiungere anche quello del candidato Premier (in questo caso, Giorgia Meloni).

Con la sinistra invitata a trattare nei prossimi mesi sulla base delle novità messe in campo dalla destra, la legge elettorale potrebbe come tema prendere sempre più spazio da qui al 2027, specie se la riforma costituzionale del Premierato non dovesse accelerare all’improvviso entro la fine della Legislatura. Se il progetto del Centrodestra andasse in porto si avrebbe la quinta legge elettorale in 30 anni alle prossime Elezioni Politiche del 2027: «tutto è negoziabile», ha commentato il Ministro in quota FdI Lollobrigida, lasciando ieri Montecitorio, rispondendo però alle perplessità di Forza Italia sul nome del capo della coalizione sulla scheda, «sarebbe simile al modello delle Regionali, avere il nome avvantaggia tutta la coalizione».