Legge migranti, Uk: “irregolari banditi a vita”/ Novità: deportazione, tetto annuo e…

Martedì 7 marzo mattina la Ministra dell’Interno del Governo Sunak, Suella Braverman, ha ufficialmente presentato alla Camera la proposta di legge per contrastare i migranti irregolari nel Regno Unito: dopo settimane di discussioni, anticipazioni e critiche per le fortissima “stretta” voluta dal Governo Tory, anche stamane a Londra il testo della legge sui migranti Uk ha trovato netta opposizione dal Labour e da diverse organizzazioni per i diritti umani. Stop totale (o quasi) per tutte le imbarcazioni di fortuna che dal canale della Manica arrivano da Francia fino alla Gran Bretagna: di fatto, chiunque entrerà irregolarmente nel Regno Unito verrà prima arrestato e poi espulso o nel Paese d’origine o addirittura in un «terzo Paese sicuro» (si cita lo Stato del Ruanda, ma non sarà l’unico).

Punto centrale del nuovo piano sui migranti Uk è proprio dare la precedenza giuridica all’espulsione “non appena possibile” dei migranti verso il Ruanda o altri Paesi terzi rispetto al loro diritto di chiedere asilo: sarà direttamente responsabile il Ministro degli Interni britannico. La novità riguarda però cosa succederà dopo l’espulsione: i Tory hanno messo a punto il dispositivo per cui chiunque verrà espulso non potrà tornare nel Regno Unito o fare domanda per la cittadinanza britannica in futuro. Un “bando a vita” per tutti gli irregolari che prevede anche l’applicazione retroattiva delle misure contenute nel disegno di legge Sunak-Braverman.

MINISTRA BRAVERMAN: “LEGGE MIGRANTI UK AI LIMITI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

«Che sia chiaro, chi arriva qui illegalmente non potrà restare», ha spiegato il Premier Sunak parlando della prossima legge sull’immigrazione. Ancora stamane, prima dell’approdo in Parlamento Uk, il Primo Ministro britannico ha spiegato di voler puntare con questa legge «riprendere il controllo dei confini del Regno rispetto agli sbarchi record su piccole imbarcazioni che attraversano il Canale della Manica». La proposta di legge annunciata da Braverman consentirà la detenzione nei primi 28 giorni senza possibilità di cauzione o ricorso: non solo, impedisce agli irregolari di appellarsi alle leggi britanniche contro la schiavitù e la tratta di esseri umani. Previste eccezioni solo per i minori di 18 anni, chi è gravemente malato o chi è considerato «a rischio di un reale e irreversibile danno».

Il Governo Tory ha annunciato che verrà fissato un tetto annuo massimo per l’ingresso di cittadini migranti (per chi non rientra nei requisiti dell’espulsione): «il mio obiettivo è fermare le imbarcazioni che portano decine di migliaia di persone sulle nostre coste», ha detto in aula la Ministra dell’Interno Braverman, ammettendo come questa legge «si spinge ai confini del diritto internazionale ma è necessaria per risolvere la crisi». Per il Premier Sunak, ribadisce il n.1 di Downing Street, «L’immigrazione illegale è ingiusta per i contribuenti, è ingiusta per quelli che vengono qui legalmente ed è profondamente sbagliato che le gang criminali siano autorizzate a continuare il loro commercio immorale».













