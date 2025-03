La legge sul fine vita entrerà in vigore effettivamente dal mese di aprile in Toscana. Lo scrive il Corriere della sera attraverso il proprio sito web, ricordando come si tratti della prima regolamentazione sul suicidio assistito attraverso i medici. La legge diverrà operativa dopo che è stato respinto il ricorso da parte dei consiglieri del centrodestra della regione Toscana, facendo quindi fede a quanto approvato lo scorso 11 febbraio, votato dagli esponenti del Partito Democratico, quindi Italia Viva e il Movimento 5 Stelle.

A questo punto, sottolinea il quotidiano di via Solferino, si attende solo la firma del governatore Eugenio Giani, dopo di che proseguirà il classico iter con la legge che sarà pubblicata sul bollettino regionale, diventando effettiva a tutti gli effetti. Soddisfatto lo stesso presidente della Toscana, esponente del Partito Democratico, che si dice contento e sicuro che alla fine la legge sarebbe passata. Il politico ha ricordato come non esista una legislazione nazionale in materia, di conseguenza da sei anni a questa parte hanno deciso di iniziare i lavori per provare a disciplinare il trattamento di fine vita con una legge che lo stesso definisce “profondamente innovativa”.

LEGGE SUL FINE VITA IN VIGORE IN TOSCANA: COSA SUCCEDE ORA?

Antonio Mazzeo, presidente del consiglio regionale della Toscana, conferma tutto, spiegando di aver inviato il testo al presidente “che in queste ore lo firmerà”, aggiungendo che il ricorso presentato dal centrodestra aveva il fine di far proseguire il dibattito a livello nazionale ma “noi interessava che questa norma” entrasse in vigore ha precisato.

Cosa succede ora? Una volta che la legge sul fine vita entrerà ufficialmente in vigore, la stessa dovrà essere recepita dalle varie Asl del territorio che entro i successivi 15 giorni avranno il compito di costituire delle commissioni sia mediche che etiche, che saranno quelle che poi si esprimeranno sui vari casi di possibile fine vita, dando quindi il loro consenso o meno.

LEGGE SUL FINE VITA IN VIGORE IN TOSCANA: L’ITER PREVISTO

In merito invece all’iter necessario per richiedere il suicidio assistito, il nuovo regolamento stabilito dalla regione Toscana prevede una durata di 37 giorni di tempo da quando viene presentata la domanda, in via semplificata, al direttore dell’Asl preposta. Scatterà quindi la valutazione del caso da parte della commissione di cui sopra, che si prenderà 20 giorni di tempo per stabilire se il paziente sia idoneo o meno.

Dopo di che passeranno altri 10 giorni durante i quali verrà individuato il medico che si occuperà materialmente della “puntura”, e infine si sceglierà il farmaco dopo di che, entro la settimana successiva, verrà eseguito materialmente il suicidio assistito medicalmente. Una volta che la legge sul fine vita entrerà effettivamente in vigore il governo avrà a sua volta 60 giorni di tempo per impugnarla o meno, e a riguardo nulla è da escludere visto che i capigruppo di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, in regione Toscana, hanno già espresso i loro dubbi in merito alla illegittimità costituzionale della legge in questione.