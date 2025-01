Il Senato della Repubblica ha approvato oggi il disegno di legge sulla sottrazione o il trattenimento dei minori all’estero o di persone incapaci. Si tratta di un inasprimento della normativa vigente e che, come scrive l’agenzia Adnkronos attraverso il proprio sito web, è stato approvato con 89 voti favorevoli da parte dei senatori e 55 invece astenuti.

Come riferiscono ancora i colleghi, con questo nuovo disegno di legge sulla sottrazione di minori all’estero, si cerca di fare in modo di poter meglio tutelare penalmente la stessa vittima della sottrazione, che il più delle volte è il figlio stesso, ma anche della persona che sia inferma di mente, nel caso in cui la sottrazione avvenga ai danni del genitore a cui il minorenne è affidato, ma anche il tutore, il curatore di chiunque ne abbia la responsabilità, Con questo nuovo disegno di legge il reato viene “aggiornato” e aggravato, rientrando nella sfera dei delitti contro la libertà di una persona.

LEGGE SOTTRAZIONE MINORI, REATO ENTRA NELLA SFERA DEI DELITTI PERSONALI

In tal modo, con questo che possiamo definire un “update”, le forze dell’ordine potranno intervenire in maniera più efficacia nei confronti di una serie di casi che purtroppo negli ultimi anni sono divenuti quasi una prassi consuetudinaria, e un fenomeno che proprio per questo va arginato. Il nuovo disegno di legge che prevede appunto un inasprimento delle pene, è stato proposto da Erika Stefani, esponente della Lega, e ha visto il parere favorevole delle forze al governo, quindi Fratelli d’Italia, Forza Italia e gli altri partiti della Maggioranza, mentre le Opposizioni si sono ottenute.

Affinchè il tutto diventi legge ora il disegno passerà all’esame della Camera, dopo di che arriverà il definitivo lasciapassare e quindi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Purtroppo, come accennato sopra, si sono moltiplicati i casi di questi tipi negli ultimi anni e uno dei più recenti risale alla fine del 2024, quando un bimbo di pochi mesi è stato sottratto dal padre alla madre, portandolo negli Stati Uniti.

LEGGE SOTTRAZIONE MINORI, I CASI RECENTI

E’ la storia del piccolo Ethan e della sua mamma, Claudia Ciampa, che poco prima di Natale è partita alla volta di Los Angeles per riprendersi il figlio, dopo che le autorità americane sono riuscite a risalire al padre del bimbo che nel frattempo aveva fatto perdere ogni sua traccia. Il problema è che la signora Ciampa è ancora in attesa del via libera del giudice per tornare in Italia e che le venga affidato il bimbo, una serie di questioni burocratiche non semplici da sbrogliare.

Un altro caso salito di recente alla ribalta delle cronache è quello di un uomo che ha visto la moglie portare il figlio in Guatemala, un episodio avvenuto a luglio del 2023 e che anche in questo caso si fatica a sbrogliare. Se la legge sulla sottrazione dei minori viene inasprita, bisogna comunque fare i conti con la legislatura del Paese straniero dove viene portato il bimbo e della successiva burocrazia.