Legge Uk: migranti che arrivano dalla Manica saranno espulsi/ Ridotti tempi di detenzione dei minori

Le modifiche della legge sui migranti in Uk

Il governo del Regno Unito è in attesa della votazione su una proposta di legge riguardo l’immigrazione, avanzata dal governo di Sunak. Lo stesso governo ha offerto di limitare il periodo di detenzione per bambini e donne incinte che arrivano illegalmente nel Paese, affinché la legge venga approvata. Come racconta la BBC, i Parlamentari si riuniranno al voto martedì per decidere su 20 modifiche sostenute dai colleghi della Camera dei Lord nella legge sull’immigrazione illegale. I Parlamentari conservatori – secondo le attese – dovrebbero respingere gran parte degli emendamenti mentre i ministri hanno fatto delle concessioni per far passare il disegno di legge in Parlamento.

Il disegno di legge ha visto l’impegno in prima persona del primo ministro Rishi Sunak per fermare le piccole imbarcazioni che attraversano il Canale della Manica: gli ultimi dati sugli attraversamenti mostrano che più di 1.000 migranti hanno compiuto il pericoloso viaggio in due giorni la scorsa settimana. Il portavoce di Sunak ha affermato che il numero di attraversamenti è “ancora troppo elevato” e potrebbe aumentare ulteriormente durante l’estate.

La misura proposta dal Regno Unito

Il disegno di legge del Regno Unito sull’immigrazione illegale è un tentativo del governo di dissuadere le persone dall’effettuare la traversata della Manica, inasprendo le regole e le condizioni relative alla richiesta di asilo. Inizialmente il disegno di legge rimuoveva i limiti di tempo esistenti sulla durata della detenzione di bambini non accompagnati e donne incinte ma ora è stato presentato un emendamento per consentire la concessione della cauzione per immigrazione dopo otto giorni ai minori non accompagnati in stato di detenzione. Il governo ha anche accettato di mantenere a 72 ore l’attuale limite per la detenzione delle donne incinte.

Un altro cambiamento riguarda la rimozione, da parte del ministro degli Interni, di chiunque entri nel Regno Unito senza permesso. Questa norma si applicherà solo quando la legislazione diventerà legge. Il ministro dell’Interno Suella Braverman ha affermato che gli emendamenti “aiuterebbero questa legislazione cruciale a passare rapidamente attraverso il Parlamento, pur continuando a inviare un messaggio chiaro che lo sfruttamento dei bambini e delle persone vulnerabili, utilizzate dai criminali e traghettate attraverso la Manica, non può continuare”. Se dovesse essere approvato, il disegno di legge imporrebbe al governo l’obbligo legale di trattenere e allontanare i migranti che arrivano illegalmente nel Regno Unito.











